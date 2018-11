infokiosques.net

São Paulo (Brésil) : 9e salon anarchiste, le dimanche 18 novembre 2018



mis en ligne le 6 novembre 2018.

Les collectifs Ativismo ABC, Biblioteca Terra Livre, Centro de Cultura Social et Nelca organisent le IXe salon anarchiste de São Paulo, en continuant les habituelles rencontres annuelles d’anarchistes et sympathisant.e.s du monde entier.

Pour cette édition, comme pour les précédentes, il y aura des livres, brochures, journaux, revues, fanzines et d’autres matériaux libertaires. Le salon de São Paulo veut réunir des éditeurs libertaires du pays et de l’étranger.

En même temps que les stands de lectures, il y aura beaucoup de conférences et de débats, ainsi que diverses activités culturelles, comme des expositions, de la lecture de poésie, des présentations théâtrales et musicales et d’autres activités.

Tout le monde est invité !

Dimanche 18 novembre 2018, de 10h à 20h, à l’Espaço Cultural Tendal da Lapa, 72 rua Constança, quartier Lapa, à São Paulo (près de la gare de Lapa).

Entrée gratuite.

Plus d’infos, en portugais, ici.