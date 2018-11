infokiosques.net

Montreuil (93) : ouverture de l’Épinoche, l’infokiosque du squat de l’Écharde



mis en ligne le 5 novembre 2018.

Lundi 12 novembre 2018, l’Épinoche, infokiosque du squat de l’Écharde, ouvre ses rayons à toutes et tous : des dizaines de brochures et de livres sur des sujets liés à la critique sociale ainsi qu’aux idées et pratiques révolutionnaires et anti-autoritaires. Le tout est disponible à prix libre, c’est-à-dire qu’on donne ce qu’on veut, ce qu’on peut.

Rendez-vous de 17h à 20h, pour découvrir les brochures et livres à disposition, dans une ambiance tranquille, avec thé, goûter, friperie gratuite et espace de lecture.

Nous profiterons de cette première ouverture publique pour mettre en place un groupe de lecture régulier avec pour commencer le livre La morale anarchiste de Pierre Kropotkine. Venez nombreux.ses, et si vous êtes intéressé.e.s par le groupe de lecture mais que vous ne pouvez pas venir, envoyez-nous un mail à lecharde@@@riseup.net.

Désormais, l’infokiosque est ouvert chaque lundi, de 17h à 20h.

L’Écharde

19 rue Garibaldi

93100 Montreuil

(Métro Robespierre)

Affiche de présentation de l’Épinoche Deux affiches A4 sur une feuille A3. À massicoter, donc.