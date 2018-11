Medellín (Colombie) : 6e feria anarchiste des livres et publications anarchistes, les 1er et 2 décembre 2018



mis en ligne le 3 novembre 2018.

Nous vous invitons à danser, crier et participer à la feria anarchiste ! Avec des fanzines, des livres et tout type de publication ; en cette occasion, les publications insurgées et libératrices focalisées sur le thème de l’éducation seront particulièrement bien reçues...

Rendez-vous les 1er et 2 décembre 2018 à la Casa cultural El Hormiguero, Calle 46N 38-06 (2ndo piso), barrio El Salvador, Medellín.

Contact : feria.anarquistalibromed@@@gmail.com