infokiosques.net

Madrid : présentation de l’Athénée Libertaire de Vallekas



mis en ligne le 3 novembre 2018.

En ces temps d’apathie généralisée, d’opportunisme politique, de nouvelles modes protestataires venant directement de l’université, de votre iphone et de la misère collective, bref, en ces temps où il semble que le développement moléculaire d’une amibe soit plus facile que tout type de changement social, nous suivons le nôtre. Combattre la modernité capitaliste, le réformisme et, bien sûr, l’Etat. Désapprendre leurs valeurs et leurs pratiques, et travailler pour la construction de personnes libres. A cette occasion, nous avons le plaisir d’annoncer l’ouverture du nouvel Athénée Libertaire de Vallekas.

Il sera situé dans la rue Párroco Don Emilio Franco, nº 59, près de la station de métro Nueva Numancia et de la gare d’Entrevias. Nous sommes conscients que nous prenons possession d’un espace dont le processus d’expulsion touche à sa fin. Cette circonstance ne fait que réaffirmer notre refus de cesser nos efforts. Ce nouveau projet vise à construire un espace de formation globale à tous les niveaux : manuel, intellectuel, émotionnel… pour lequel nous utiliserons différents outils tels que des ateliers, cours, conférences, débats, tables rondes, conférences…

D’autre part, nous avons aussi l’intention de nous former en tant que groupe pour participer clairement et activement à la vie sociale et politique du quartier dans une perspective révolutionnaire : mettre en évidence les injustices du système, encourager l’autogestion, l’action directe, la solidarité entre personnes opprimées, la conscience individuelle et collective, l’action sociale auto-organisée. Nous pensons que ce n’est qu’en partant de la base et en agissant au quotidien que nous pourrons changer profondément et radicalement la société. Eh bien, aucun parti ne va se battre pour nous.

Nous vous encourageons à nous connaître et à assister à l’inauguration qui aura lieu les 3 et 4 novembre 2018. Où nous présenterons le projet, en même temps qu’un fanzine sur les athénées et nous écouterons un exposé intéressant sur les athénées de Vallekas et un autre sur les problèmes du quartier en matière de surveillance vidéo et de contrôle social. La journée sera accompagnée d’une délicieuse bière artisanale, de jus de fruits, d’un dîner végétalien et d’un concert.

SALUD Y LIBERTⒶD.

Ateneo Libertario de Vallekas

Calle Párroco Don Emilio Franco nº 59

28053 Madrid

https://ateneolibertariovk.noblogs.org/