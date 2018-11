Novembre 2018 au Rémouleur (Bagnolet)



mis en ligne le 1er novembre 2018.

Le Rémouleur

106, rue Victor Hugo

93170 Bagnolet

(M° Robespierre ou M° Gallieni)

https://infokiosques.net/le_remouleur

Mail : leremouleur@@@riseup.net

**Attention : Changement des horaires de permanences ! **

_Les permanences de mercedi seront de 19h00 à 22h00 et les permanences de samedi seront de 15h00 à 18h00.

Entrée libre et gratuite.

Les jours de la permanence infokiosque-bibliothèque :

Il y a une bibliothèque dont la plupart des livres peuvent être empruntés. Des films sont également accessibles. Des tracts, brochures et affiches ainsi qu’un fond d’archives sont à disposition. Chacun.e peut amener des tracts, des affiches, des bouquins, des films...

Samedi 3 novembre de 15h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mardi 6 novembre à 19h

Projection du documentaire « Louis Lecoin, le cours d’une vie » de Jean Desvilles et Jacques Darribehaude (1966, 64 minutes, N&B), suivie d’une discussion autour du Service National Universel (SNU)

Louis Lecoin (1888-1971) fut un militant anarchiste, qui a passé douze ans de sa vie en prison pour avoir agit en conformité avec ses idées libertaires, antimilitaristes et pacifistes. Aujourd’hui, les lois françaises relatives à l’objection de conscience au Service Militaire sont suspendues en même temps que celles portant l’organisation du Service National que Macron veut rendre obligatoire à partir de 2019. Néanmoins, des militant.e.s continuent régulièrement à demander le statut d’objecteur de conscience. Des femmes, n’ayant pourtant historiquement jamais été directement concernées par la conscription en France avant 1998 demandent toujours à obtenir le statut d’objectrice, sans pouvoir l’obtenir d’un point de vue strictement légal car non prévu par la loi.

Mercrerdi 7 novembre de 19h à 22h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Vendredi 9 novembre à partir de 19h

Apéro-Présentation de "Yoyo"

Yoyo, c’est un petit journal à parution irrégulière contre toutes les prisons. Vous y trouverez par exemple des infos et des analyses concernant les réformes pénitentiaires, les lieux d’hébergement des personnes demandeuses d’asile, ou encore sur des mouvements de révoltes et de protestations à l’intérieur et à l’extérieur et même quelques dessins ! A l’heure où paraît un troisième numéro, Yoyo vous invite à sa rencontre pour un moment convivial.

Samedi 10 novembre de 15h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mercredi 14 novembre de 19h à 22h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Samedi 17 novembre de 15h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mardi 20 novembre à 19h30

Projection du documentaire « Stregoni » (2018, 52 minutes, VOSTF) de Anush Hamzehian, en présence du réalisateur

A Trente, en Italie, les réfugiés venus d’Afrique affluent vers les centres d’accueil de Fersina et Brennero. C’est là que le musicien Johnny Mox a créé une formation hétéroclite appelée « Stregoni », les sorciers ,qui chaque soir les fait monter sur scène.

Mercredi 21 novembre de 19h à 22h

Permanence « Prenons la ville »

Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet sont en cours. Des centaines de personnes seront obligées de quitter leur logement. Le collectif « Prenons la ville » propose un moment de rencontres, d’échanges et d’organisation. Cette permanence permettra de faire ensemble le point sur l’avancée des projets et des problèmes qu’ils entraînent ; de lutter contre la hausse du coût de la vie, des loyers, contre le départ forcé des quartiers où nous habitons…

Contact : degage-onamenage@@@riseup.net

Samedi 24 novembre de 15h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mercredi 28 novembre de 19h à 22h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Samedi 1er décembre à partir de 19h

Fête de soutien au Rémouleur, à la Parole Errante

Que seraient les luttes sans des moments de joies, de rencontre et d’ouverture qui aiguisent aussi notre rapport au monde… Le collectif du Rémouleur vous invite donc à une grande fête à la Parole Errante ! Concerts, bar, infokiosques et autres surprises comme ingrédients principaux.

L’entrée et le repas seront à prix libre. °°°° Au menu des sonorités °°°° - Dgiz (rap/slam et fusion en contrebasse)

- La Fraction (punk rock)

- Les Vulves Assassines (punk rap de l’espace)

- 131,2 BPM (live techno revolt) La Parole errante, 9 rue François Debergue, 93100 Montreuil (Métro Croix de Chavaux)

