infokiosques.net

Parution de "Rompre les rangs. Contre la guerre, contre la paix, pour la révolution sociale" (Hourriya cahier n°5)



mis en ligne le 18 octobre 2018.

Bonjour,

Un nouveau cahier de Hourriya, cahiers anarchistes internationalistes, vient de sortir. Pour toute commande, envoyez un mail à hourriya_fr@@@riseup.net.

« Jamais peut-être le monde n’a eu plus besoin du souffle vivifiant de l’anarchisme ; jamais la nécessité de briser la règle, la discipline, la loi, n’est apparue plus grande qu’aujourd’hui, » écrivait un compagnon à la veille de la Deuxième Guerre Mondiale. Aujourd’hui, les guerres, l’autre face de la paix ensanglantée des marchés, du progrès et de la production, continuent à ravager le monde, et peut-être aujourd’hui aussi, ce dont il y a besoin, c’est le cri strident de l’anarchie qui s’oppose à tout pouvoir, qui rompt les rangs des États totalitaires et démocratiques, qui scrute l’horizon pour arrêter le massacre là où il est produit.

La guerre, le contrôle, la répression, l’exploitation, la militarisation des esprits, la haine sectaire, le maelström technologique sont tous des aspects de cette domination en incessante restructuration, que ce cahier se propose d’analyser, en s’aventurant en même temps sur les chemins de l’action d’hier et d’aujourd’hui contre leur guerre… et contre leur paix.

168 pages – octobre 2018 - 2 euros

Sommaire

- D’une guerre à l’autre

- Contre la guerre, contre la paix. Éléments de lutte insurrectionnelle contre le militarisme et la répression

- La guerre moderne et ses contours

- La militarisation dans le Cône Sud

- Carnet de route

- Une projectualité face à la guerre (et face à la paix)

- Rubicon

- Sans détours. L’opposition des anarchistes italiens à la guerre aux États-Unis à travers la Cronacca Sovversiva

https://hourriya.noblogs.org/