infokiosques.net

Seattle (USA) : Anarchist Book Fair les 17 et 18 novembre 2018



mis en ligne le 15 octobre 2018.

L’Anarchist Book Fair de Seattle est une occasion pour de vieux et vieilles ami-e-s de se retrouver, de créer de nouvelles connexions, et pour celles et ceux qui sont découvrent l’anarchie de s’engager dans des perspectives diverses et variées pour ce qu’on pourrait appeler la "belle idée" (Beautiful Idea).

Alors que les anarchistes sont souvent présenté-e-s à travers les confrontations directes qui nous opposent à l’État et au capitalisme, un festival du livre propose un espace où les gens ont plus de possibilités pour discuter, échanger des idées et, espérons-le, apprendre des un-e-s et des autres.

Ici nous pouvons trouver des buts communs et intersectionnels, tout comme nous pouvons pousser plus loin nos projets individuels et nos désirs divergeants.

Comme en 2017, l’Anarchist Book Fair de Seattle aura lieu au Vera Project, dans le centre-ville de Seattle, cette fois sur deux jours, les samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018.

Plus d’infos, en anglais, sur seattleanarchistbookfair.net.

Pour tout contact : seattlebookfair@@@riseup.net.