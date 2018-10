Octobre 2018 au Rémouleur



mis en ligne le 6 octobre 2018.

Le Rémouleur

106, rue Victor Hugo

93170 Bagnolet

(M° Robespierre ou M° Gallieni)

https://infokiosques.net/le_remouleur

Mail : leremouleur@@@riseup.net

S’inscrire à la lettre d’info du local

**Changement des horaires de permanences à partir d’octobre !**

_Les permanences de mercedi seront de 19h00 à 22h00 et les permanences de samedi seront de 15h00 à 18h00.

Entrée libre et gratuite.

*************************************************************************************************************************************

Les jours de la permanence infokiosque-bibliothèque :

Il y a une bibliothèque dont la plupart des livres peuvent être empruntés. Des films sont également accessibles. Des tracts, brochures et affiches ainsi qu’un fond d’archives sont à disposition. Chacun.e peut amener des tracts, des affiches, des bouquins, des films...

Entrée libre et gratuite.

Mercredi 3 octobre de 19h00 à 22h00 _ Permanence infokiosque-bibliothèque Il y a une bibliothèque dont la plupart des livres peuvent être empruntés. Des films sont également accessibles. Des tracts, brochures et affiches ainsi qu’un fond d’archives sont à disposition. Chacun peut amener des tracts, des affiches, des bouquins, des films... Entrée libre et gratuite.

Samedi 6 octobre de 15h00 à 18h00

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mercerdi 10 octobre de 19h00 à 22h00

Permanence infokiosque-bibliothèque

Samedi 13 octobre de 15h00 à 18h00

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mardi 16 octobre à 19h30

Projection du film “Sulla mia pelle” (Italie, 2018, 100 min, vostf)

Ce film raconte l’histoire de Stefano Cucchi, tué par la police à Rome en 2009. Stefano est interpellé par les carabinieri dans la nuit du 15 octobre 2009 et placé en garde à vue pour détention et trafic de stup. Pendant la nuit au commissariat, il est passé à tabac par les agents responsables de son arrestation, et six jours après, le 22 octobre 2009, il meurt en prison à cause des coups reçus par les flics. A travers le récit de l’arrestation et des six jours de détention, le film montre la violence de la police et du système judiciaire face aux existences marginalisées par la société de classe.

Mercerdi 17 octobre de 19h00 à 22h00

Permanence infokiosque-bibliothèque

Samedi 20 octobre de 15h00 à 18h00

Permanence infokiosque-bibliothèque

Dimanche 21 octobre à partir de 13h

Inauguration du rayon non-francophone avec cantine prix libre et chants de la chorale Choeurs de Véner à partir de 15h30 _ Depuis cet été le Rémouleur a récolté et continue de recevoir des livres, des journaux, des revues et des textes écrits dans d’autres langues pour enrichir sa bibliothèque. Des revues et des journaux nous ont déjà été envoyés du Portugal, d’Italie et de la Russie dans leur langue d’origine. Pour fêter cette riche acquisition et la création de ce nouveau rayon non-francophone, Le Rémouleur vous propose un moment festif avec un repas de quartier (végan), la présentation des livres et la chorale Choeurs de Véner qui animera l’après-midi avec des chants de lutte en plusieurs langues.

Lundi 22 octobre à 19h30

Projection du film "Pile, permis de démolir" (France, 2018, 71 min)

Depuis des décennies, à Roubaix, le quartier du Pile se vide progressivement de ses habitant.e.s, en attestent ses dizaines de maisons ouvrières murées par les pouvoirs publics. Elles sont dans l’attente du lancement d’un projet de rénovation dont l’objectif serait de "dédensifier" un quartier, peu adapté aux constructions modernes et aux objectifs de “mixité sociale” fixés par la mairie. Désireux et désireuses de pouvoir être associé.e.s à la rénovation de leur quartier, de nombreux et nombreuses habitant.e.s se rendent compte du peu de place qui leur est accordée. Ielles décident alors de s’organiser, avec le soutien d’associations locales. Ce documentaire du collectif Hiatus suit leur lutte pendant plus de deux ans. Le film sera suivi d’une rencontre avec les réalisateurs et d’une présentation du livre “Sociologie de Lille” du collectif Degeyter. Celui-ci met en lumière la persistance de la division sociale et territoriale d’une agglomération, en pleine reconversion. La mutation tertiaire de la Métropole est loin d’avoir fait disparaître les inégalités sociales de l’ancien bassin industriel.

Mercredi 24 octobre de 19h à 22h

Permanence « Prenons la ville »

Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet sont en cours. Des centaines de personnes seront obligées de quitter leur logement. Le collectif « Prenons la ville » propose un moment de rencontres, d’échanges et d’organisation. Cette permanence permettra de faire ensemble le point sur l’avancée des projets et des problèmes qu’ils entraînent ; de lutter contre la hausse du coût de la vie, des loyers, contre le départ forcé des quartiers où nous habitons…

Contact : degage-onamenage@@@riseup.net

Samedi 27 octobre de 15h00 à 18h00

Permanence infokiosque-bibliothéque

Mardi 30 octobre à 19h00

Discussion autour du livre “Témoignages d’exilés et déserteurs portugais (1961-1974)”

On sait aujourd’hui que plus de 8000 jeunes ont fui l’armée avec ou sans armes, aidant à mettre fin à la dictature fasciste qui au Portugal a durée de 1926 à 1974. Des copains ayant participé à ce livre de recueil de témoignages viendront partager avec nous leurs expériences d’opposition au Régime et leur vécu en tant qu’exilés politiques à Paris dans les années 1960-70 en ouvrant le débat sur leur implication dans la chute du régime.

Mercredi 31 octobre de 19h00 à 22h00 Permanence infokiosque-bibliothéque