infokiosques.net

Nouvelle parution : "Charbonnerie El Buen Trato"



mis en ligne le 27 septembre 2018.

"Charbonnerie El Buen Trato - Charbon et charbon de bois, livraisons à domicile, commandes rapides et soignées"

1930, Montevideo, capitale de l’Uruguay. En face de la prison de Punta Carretas, l’anarchiste Gino Gatti et sa famille décident d’ouvrir une charbonnerie : « El Buen Trato ». Les affaires vont pour le mieux. Cependant, en mars 1931, la famille Gatti décide de quitter Montevideo et de déménager en Argentine, pliant boutique après moins d’un an d’activité.

Quelques jours après le départ de la famille italienne, les voisins de la dorénavant ex-charbonnerie remarquent des gens qui sortent en courant de l’établissement. Alarmés, ils avertissent la police qui arrive aussitôt et fait irruption sur les lieux. Une fois à l’intérieur, les agents mettent bien peu de temps à comprendre qui étaient ces personnes qui fuyaient. En effet, au fond d’une pièce, ils découvrent un trou dans le plancher, un puits parfaitement éclairé qui s’enfonce profondément. À côté de la cavité, il y a un billet qui dit : « La solidarité entre les anarchistes ne se réduit pas à des paroles ».

Sept des évadés, de même que les constructeurs du tunnel, faisaient partie des groupes d’action anarchistes qui agissaient en Amérique du Sud dans les années 1920 et 1930. Recherchées et persécutées sans relâche par la police, ces individualités anarchistes menèrent une lutte contre l’État qui, si elle ne dura que quelques années, fut sans répit et se matérialisa dans des attentats, des expropriations, ou dans l’organisation d’évasions. Une lutte sans répit contre l’ennemi.

Livre format 12×17 cm, 74 pages, 4 euros.

Pour toute commande :

tumult_anarchie@@@riseup.net

(Comptez 30% de réduction à partir de cinq exemplaires)

https://tumult.noblogs.org/

D’autres livres parus chez Tumult :

Hors Service. Recueil d’articles du journal anarchiste bruxellois 2010-2014 (228 pages, 6 euros)

Eclats de liberté - La lutte contre la construction d’un nouveau centre fermé à Steenokkerzeel (Belgique, 2009-2010) (194 pages, 5 euros)

Zo d’Axa, De Mazas à Jérusalem (224 pages, 8 euros)

Alfredo M. Bonanno, Qui a peur de l’insurrection (182 pages, 5 euros)