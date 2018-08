infokiosques.net

Parution d’un nouveau livre sur les luttes autonomes dans l’Espagne des années 1970



mis en ligne le 5 août 2018.

les éditions du Soufflet vous annoncent la parution du livre Le pari de l’autonomie – récits de lutte dans l’Espagne des années 70.

Regroupant différents textes et témoignages, ce livre revient sur le contexte de luttes qui a secoué aussi bien l’appareil franquiste vieillissant que la jeune démocratie chargée d’assurer une transition politique sans remous.

Grèves générales, comités d’usines, mutineries dans les prisons, mobilisations massives face à la répression, apparitions de groupes autonomes au sein des conflits et prises en main de la vie de quartiers : de l’exploitation salariée à la vie quotidienne, tout allait être remis en cause.

Dans une large mesure, ce mouvement refusait d’être dirigé. La méfiance envers toute forme de représentativité était la règle plus que l’exception. La solidarité, l’auto-organisation et l’action directe s’opposaient aux tentatives de récupération ou de prises de pouvoir menées par les partis et les syndicats.

A travers les récits et les analyses rétrospectives de plusieurs protagonistes de cette époque, ce livre participe au travail de mémoire et de transmission de l’histoire des luttes autonomes. Loin de toute nostalgie envers une période révolue, il offre des pistes de réflexion pour qui cherche aujourd’hui encore à se confronter au pouvoir sous toutes ses formes.

Sommaire :

- Genèse et apogée de l’Autonomie ouvrière en Espagne (1970-1976) - Miguel Amorós

- En plein dans le MIL (Mouvement ibérique de libération) - Ricard Vargas Golarons

- Discussion autour de la CoPEL (Coordination des prisonniers en lutte) - Daniel Pont Martín

- Introduction à une histoire du mouvement autonome et assembléiste au Pays basque - Emilio López Adán

- Les groupes autonomes à Valence pendant la seconde moitié des années 1970

- Souvenirs d’un autonome de Valence

- Souvenirs et réflexions autour des Gari (Groupes d’action révolutionnaires internationalistes) - Miguel Angel Moreno Patiño

Le pari de l’autonomie – récits de lutte dans l’Espagne des années 70

Première édition en français, juin 2018 - 304 pages – 7,5 euros en librairie (5 euros distro)

Titre original : Por la memoria anticapitalista. Reflexiones sobre la autonomía, août 2008

Éditions du Soufflet – editionsdusoufflet@@@riseup.net