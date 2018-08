La fin de la ZAD, le début de quoi ?



De ce que c’était la ZAD, quelque chose est fini, ou au moins se transforme. On a besoin de faire le point sur où on en est, et où on va. « On », c’est quelques personnes d’un même groupe qui se sont retrouvées pour écrire ce texte. Des habitant.e.s de la ZAD ont signé des COPs avec l’État. Pour nous c’est la fin de quelque chose.

Sommaire :

- Qu’est-ce que c’était la ZAD ?

- Ce qui est fini

- Ce qu’on ne pourra pas nous reprendre

- Espoirs pour le futur