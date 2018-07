infokiosques.net

Edinburgh (Ecosse) : Anarchist feminist bookfair le 21 juillet 2018



L’Anarchist Feminist Bookfair d’Edinburgh est un événement sur une journée ouvert à tou-te-s, pas seulement aux anarchistes ou aux féministes. Nous voulons proposer un espace ouvert et accueillant pour des personnes de tous genres, pour qu’elles puissent en savoir plus sur l’anarchisme et le féminisme, ainsi que pour les potes qui s’organisent quotidiennement pour approfondir ensemble des idées, réfléchir à des concepts et atteindre des objectifs concrets.

Le bookfair se tiendra le samedi 21 juillet 2018, de 10h30 à 18h. S’y trouveront des stands d’éditions, de librairies, de zines et de campagnes militantes "de base", ainsi que des ateliers et des discussions sur des sujets allant de l’avortement à l’entraide, de la théorie de la reproduction sociale au logement, du travail du sexe à la question de la responsabilité communautaire...

Après le bookfair, une fête sera organisée dans la foulée. Plus d’infos le jour-même...

Une crèche gratuite et pro sera mise en place. Plus d’infos en anglais ici.

L’Anarchist Feminist Bookfair aura lieu à l’Augustine United Church, 41 George IV Bridge, Edinburgh EH1 1EL.

