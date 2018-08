Comment composter sa merde sans paniquer

Guide pratique en 23 étapes faciles



« On a eu l’idée de faire un texte qui explique comment composter sa merde, (...) dans le but de ne pas paniquer. On habite dans des maisons où on utilise / veut utiliser des toilettes-composts, et on n’a pas tou.te.s la même vision. On a expérimenté, on a lu de l’info pour mieux comprendre et mieux le faire, et pour avoir des arguments légaux devant la municipalité. (...) Et surtout, on veut défaire des mythes autour des toilettes-compost. »

Au programme de cette brochure québecoise, des réflexions sur pourquoi composter sa merde, sur la vie du caca dans nos sociétés, sur les toilettes "alternatives", et des plans pour auto-construire ses propres chiottes et créer des composts de qualité.