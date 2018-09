Pour se sortir les pieds des étriers

Manuel d’auto-gynéco



« Les sorcières ont été brûlées parce qu’elles en savaient trop... Mais pour nous aider à mieux naviguer à travers le patriarcat, voici un petit guide féministe de gynécologie maison. Simple et pratique : comment se débarrasser de l’emprise tentaculaire des docteur.e.s sur nos organes génitaux.

Ce livret se veut un pas en avant vers la réappropriation de nos corps ; de l’auto-examen à l’auto-guérison en passant par la phytothérapie et les massages, on trouvera plusieurs trucs et recettes faciles contre les champignons, les MST, les troubles hormonaux, les retards menstruels... Un éventail de plantes médicinales et de ressources alimentaires pour en finir avec la médicalisation abusive. Pour le plaisir, un volet sur les plantes aphrodisiaques a été ajouté. »

Sommaire :

- Préface à la nouvelle édition

- Avant-propos

- Brèves précisions anatomiques

- L’alimentation

- À propos des menstruations

- L’amour au temps du sida

- 35 ans de fertilité

- Infections, MST et cultures diverses

- Les ovaires et l’utérus

- Les plantes aphrodisiaques

- Comment prendre et préparer les plantes

- Propriétés des plantes et posologie

- Glossaire

- Références