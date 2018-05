Mai 2018 au Rémouleur



Le Rémouleur

106, rue Victor Hugo

93170 Bagnolet

(M° Robespierre ou M° Gallieni)

https://infokiosques.net/le_remouleur

Mail : leremouleur@@@riseup.net

Horaires des permanences (avec accès à l’infokiosque, à la bibliothèque et aux archives) :

le mercredi de 16h30 à 19h30

et le samedi de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

*************************************************************************************************************************************

Mercredi 2 mai de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement, sur des sujets comme l’anarchisme, le féminisme, la Commune de Paris de 1871, la révolution russe de 1917, la révolution espagnole de 1936, l’histoire du mouvement ouvrier, les bandits et autres pirates, les luttes contre la prison, etc.).

Jeudi 3 mai à 20h

Rock Against Police - Des lascars s’organisent, écoute de l’épisode 4 : Les bande son de la révolte – 44 mn

Entre 1980 et 1983, l’expression Rock Against Police donne son nom à une série de concerts organisés au beau milieu des cités. Cette expérience témoigne du bouillonnement “politico-culturel” qui caractérise alors la jeunesse métropolitaine et la banlieue. Autant de tentatives par des “jeunes immigrés et prolétaires” de se réapproprier leur “territoire social” quotidien et de se doter d’une “histoire politique propre”.

Samedi 5 mai de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Mercredi 9 mai de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Samedi 12 mai de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Lundi 14 mai à partir de 19h

Apéro-infokiosque : de l’expulsion de la Clinique à l’appel du « procès flashball »

Le 8 juillet 2009, suite à l’expulsion de la Clinique occupée, on se fait tirer dessus au flashball par la police. Plusieurs personnes sont blessées ; l’un d’entre est touché à l’oeil. Il en perdra la vue. En novembre 2016, trois des flics sont condamnés en première instance. Ils ont fait appel et repassent en procès au TGI de Paris les 16, 17 et 18 mai. L’idée de cette soirée est de se retrouver pour partager un moment ensemble autour de cette histoire. On y trouvera un infokiosque avec les journaux muraux du squat de la Clinique, une chronologie racontant ce qui se passait ces années-là à Montreuil, des textes écrits à l’époque suite à la répression, des textes plus récents liés au procès en première instance, et d’autres choses encore !

Il y aura aussi à boire et à grignoter.

>> Et RDV les 16, 17 et 18 mai à 13h au TGI de Paris, métro Cité, pôle 2, chambre 7 (prévoir de venir en avance du fait de la longue file d’attente à l’entrée du tribunal).

Mercredi 16 mai de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Samedi 19 mai de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Dimanche 20 mai à partir de 17h

Concert de soutien au Rémouleur

(au CICP, 21t er rue Voltaire, 75011 Paris - Prix libre)

Rencontre - discussion avec le collectif "Le Rémouleur", table de presse, émission radio sur F.P.P., bar, sandwiches et musique.

Début des concerts à 19h :

Mobilhead (Motorhead covers avec des gens de Hiatus)

Project Reject (Punk Rock)

Diavolina Propulsion (Surf Rock Blues)

Mercredi 23 mai de 16h30 à 19h30

Permanence « Prenons la ville »

Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet sont en cours. Des centaines de personnes seront obligées de quitter leur logement. Le collectif « Prenons la ville » propose un moment de rencontres, d’échanges et d’organisation. Cette permanence permettra de faire ensemble le point sur l’avancée des projets et des problèmes qu’ils entraînent ; de lutter contre la hausse du coût de la vie, des loyers, contre le départ forcé des quartiers où nous habitons…

Contact : degage-onamenage@@@riseup.net

Mercredi 23 mai de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Jeudi 24 mai à 19h30

Projection du film « Ils nous ont volé nos nuits - des femmes face à la prison » (Espagnol, sous-titré français, 68 min.). Echanges et infokiosques

Filmé au Mexique en octobre 2016, ce documentaire collectif est un outil de lutte anti-carcérale. Ex-prisonnières, compagnes solidaires, mères de famille ou camarades, 11 femmes y racontent la manière dont la taule s’empare de leurs vies. Elles y parlent de la détention, des violences sexuelles, du sexisme à l’intérieur et hors des murs, de la stigmatisation en tant que proches de personnes incarcérées, mais aussi de leurs manières de s’organiser et de tisser des réseaux de solidarité. Les vécus des femmes faisant face à la prison sont souvent invisibilisés, ceux des prisonnièr.e.s trans, pédés et gouines le sont aussi. Nous aurons l’occasion d’en discuter & voulons rendre visibles les luttes contre toutes les prisons et ce qui les produit.

Samedi 26 mai de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Mercredi 30 mai de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

