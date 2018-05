Quand céder n’est pas consentir

Des déterminants matériels et psychiques de la conscience dominée des femmes, et de quelques-unes de leurs interprétations en ethnologie



« Une femme est-elle violée, ’elle n’aurait pas dû’ (parler à cet homme, se trouver à cet endroit-là, à cette heure-là, être habillée comme ci ou être habillée comme ça), et surtout elle n’aurait pas dû se laisser faire, en un mot, elle n’aurait pas dû se faire violer... D’ailleurs, si une femme est violée dans des circonstances ’normales’, par son mari, chez elle, dans sa chambre, eh bien elle n’aurait pas dû — pas dû énerver ce pauvre travailleur ou ce cadre cardiaque, pas dû se plaindre de sa fatigue, des enfants, pas dû ne pas consentir, pas dû résister à ses ’besoins sexuels’ à lui. Résiste-t-elle, il la viole et/ou la menace et/ou la tue.

Elle n’aurait pas dû. Et d’ailleurs, au fond d’elle-même (quelque part, comme on dit en style néo-lacanien), n’a-t-elle pas consenti ??? »

Sommaire :

Préambule sur soi et les autres

- Ethnocentrisme et/ou androcentrisme

- L’ethnologue, l’avocat et le juge. Leurs contradictions et celles des « Autres »...

- ... et une solution : Elle n’aurait pas dû. Elle l’a bien cherché

La part réelle de l’idéel, pour les femmes

- Les contraintes physiques et leurs implications mentales limitatives

- Une conscience médiatisée, pour les femmes

- Du « partage » des idées

- Du « partage » des connaissances

Du « consentement » des dominé(e)s ?

- Violence et consentement, les deux mamelles d’un faux problème

- La fausse symétrie de la conscience. Ou : une course d’obstacles sans handicap ?

Chapitre V du livre L’Anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe, de Nicole-Claude Mathieu, paru en 1991.