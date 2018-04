Avril 2018 au Rémouleur (Bagnolet)



mis en ligne le 29 mars 2018.

Le Rémouleur

106, rue Victor Hugo

93170 Bagnolet

(M° Robespierre ou M° Gallieni)

https://infokiosques.net/le_remouleur

Mail : leremouleur@@@riseup.net

Horaires des permanences (avec accès à l’infokiosque, à la bibliothèque et aux archives) :

le mercredi de 16h30 à 19h30

et le samedi de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

*************************************************************************************************************************************

Dimanche 1er avril de 14h à 19h

Goûter solidaire

Nous : riverain-es, migrant-es, réfugié-es, sans-logis, passant-es, ami-es, souhaitons créer des espaces de rencontre, d’échange et de partage dans nos quartiers. Ce dimanche après-midi, rejoignez-nous pour prendre un café, discuter, dessiner, jouer, manger... Les repas, goûters ou activités que nous proposons sont gratuits pour tous-tes grâce aux dons et à la débrouille.

Pour plus d’info : lacantibulante@@@gmail.com

Mercredi 4 avril de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement, sur des sujets comme l’anarchisme, le féminisme, la Commune de Paris de 1871, la révolution russe de 1917, la révolution espagnole de 1936, l’histoire du mouvement ouvrier, les bandits et autres pirates, les luttes contre la prison, etc.).

Samedi 7 avril de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mercredi 11 avril de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Permanence infokiosque-bibliothèque

Jeudi 12 avril à 20h

ROCK AGAINST POLICE - DES LASCARS S’ORGANISENT écoute de l’ EPISODE 4 : LES BANDES SONS DE LA REVOLTE – 44 mn

Entre 1980 et 1983, l’expression Rock Against Police donne son nom à une série de concerts organisés au beau milieu des cités. Cette expérience témoigne du bouillonnement “politico-culturel” qui caractérise alors la jeunesse métropolitaine et la banlieue. Autant de tentatives par des “jeunes immigrés et prolétaires” de se réapproprier leur “territoire social” quotidien et de se doter d’une “histoire politique propre” http://rapdocsonores.org/

Samedi 14 avril de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mercredi 18 avril de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mercredi 18 avril à 19h30

Discussion autour du livre Le socialisme sauvage avec l’auteur Charles Reeve

Avec cet "essai sur l’auto-organisation et la démocratie directe dans les luttes de 1789 à nos jours", Charles Reeve fait bien plus que revenir sur l’histoire des mouvements émancipateurs et anti-autoritaires. Il met aussi un coup de pied dans la fourmilière de nos certitudes confortablement classées comme radicales. L’auteur qui nous avait déjà habitué à des oeuvres/textes déconstruisant l’autoritarisme de la pensée mao et du capitalisme chinois, du caractère putchiste de la révolution portugaise de 1974, de la révolution allemande de 1919 ou le mouvement Occupy Wall street, sera présent au Rémouleur pour une présentation de son livre et une discussion sur celui-ci.

Samedi 21 avril de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mercredi 25 avril de 16h30 à 19h30

Permanence « Prenons la ville »

Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet sont en cours. Des centaines de personnes seront obligées de quitter leur logement. Le collectif « Prenons la ville » propose un moment de rencontres, d’échanges et d’organisation. Cette permanence permettra de faire ensemble le point sur l’avancée des projets et des problèmes qu’ils entraînent ; de lutter contre la hausse du coût de la vie, des loyers, contre le départ forcé des quartiers où nous habitons…

Contact : degage-onamenage@@@riseup.net

Mercredi 25 avril de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Permanence infokiosque-bibliothèque

Samedi 28 avril à partir de 13h

Repas de quartier en soutien au Rémouleur

Pour démarrer Mai le ventre plein, nous proposons un repas ouvert à tout.e.s qui sera l’occasion de se serrer les coudes autour d’une bonne table et des luttes en cours. Pour l’occasion, le Rémouleur se transformera en petite cantine et sortira ses plus belles nappes ! Le repas sera à prix libre, pour nous aider à faire vivre ce lieu de luttes et de critiques sociales, d’échanges d’idées et de pratiques, de projections et de prêt de livres... où l’on peut aussi juste passer boire un café et discuter. Si vous voulez, vous pouvez apporter un petit dessert, un truc à boire ou une animation (instrument de musique, chansons) !

Samedi 28 avril de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Permanence infokiosque-bibliothèque

