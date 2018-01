infokiosques.net

Zagreb (Croatie) : 14e salon du livre anarchiste, du 6 au 8 avril 2018



mis en ligne le 24 janvier 2018.

La 14e édition du salon du livre anarchiste de Zagreb aura lieu du 6 au 8 avril 2018 à l’AKC Medika, Pierottijeva 11 (lien Google-Maps).

Le salon du livre anarchiste de Zagreb (ASK - Anarhisticki sajam knjiga) est un événement annuel lors duquel nous espérons attirer de plus en plus de monde, participant-e-s, éditeurs, groupes, projets - toute personne intéressée par ce que peut offrir l’ASK.

Chaque printemps, l’ASK se tient à Zagreb, comme une ressource locale pour les livres et autres publications anarchistes. Nous voulons aussi ouvrir des discussions sur des sujets qui sont importants pour le mouvement anarchiste, ou pour notre communauté locale.

L’idée de l’ASK n’est pas nouvelle, elle est basée sur l’expérience positive d’autres salons du livre anarchiste. Lors de situations différentes, ces événements ont prouvé leur importance, notamment comme lieux de rencontre, autant au niveau local qu’international. C’est pourquoi nous avons besoin de votre aide - venez et soutenez l’événement, avec votre solidarité et votre participation !

Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez tout de même envoiyer vos publications, affiches et autre matériel. Contactez-nous à anarhisticki.sajam.knjiga@@@gmail.com pour plus de détails.

Aussi, dites-nous si vous avez besoin d’hébergement. Il y a quelques possibilités, mais pour organiser tout ça nous avons besoin d’être informé-e-s le plus tôt possible.

Pour plus d’informations :

web : www.ask-zagreb.org

e-mail : anarhisticki.sajam.knjiga@@@gmail.com

[Et aussi : en croate | en anglais | en allemand.]