infokiosques.net

qcq coutoentrelesdents



mis en ligne le 8 janvier 2018.

Attroupement affinitaire multitâches pour l’émancipation individuelle et collective, à Rennes, Paris, mais aussi partout où on peut bouger.

Contact : coutoentrelesdents@@@gmail.com

Site web : coutoentrelesdents.noblogs.org

COUTOENTRELESDENTS (C.E.D) produit, diffuse et relaie gratuitement de la musique, des images, des brochures, une bibliographie et des articles dans une perspective de luttes contre le sexisme, l’autorité, le racisme, le capitalisme, le spécisme, les hiérarchies, l’âgisme, l’État, le dogmatisme, toutes choses qui génèrent le bien-être de quelques-uns aux prix de la souffrance de beaucoup d’autres, et que l’on se proposerait bien d’abattre ici et maintenant !

C.E.D existe grâce au système D (débrouille, dépouille, don…) afin que pratiques et productions soient accessibles à toutes et tous, et surtout celleux qui comme COUTOENTRELESDENTS vivent sous le seuil de pauvreté (du pays).

Le fric, on n’en a pas, on n’aime pas ça, et on est prêt-e-s à s’vider les poches pour le voir disparaître !

Pour cette raison, on est prêt-e-s à bouger l’infokiosk à des soirées, événements, concerts ou toute autre chose où vous voulez voir une belle table garnie de brochures colorées et reliées à la machine à coudre. La très grande majorité des brochures qu’on imprime et relie ont été réalisées par d’autres, notre objectif étant de les faire tourner le plus possible !

N’hésitez pas à nous contacter et à télécharger les brochures en ligne ici et sur le blog !