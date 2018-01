Janvier 2018 au Rémouleur (Bagnolet)



mis en ligne le 2 janvier 2018.

Le Rémouleur

106, rue Victor Hugo

93170 Bagnolet

(M° Robespierre ou M° Gallieni)

https://infokiosques.net/le_remouleur

Mail : leremouleur@@@riseup.net

S’inscrire à la lettre d’info du local

Horaires des permanences (avec accès à l’infokiosque, à la bibliothèque et aux archives) :

le mercredi de 16h30 à 19h30

et le samedi de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

*************************************************************************************************************************************

Mercredi 3 janvier de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement, sur des sujets comme l’anarchisme, le féminisme, la Commune de Paris de 1871, la révolution russe de 1917, la révolution espagnole de 1936, l’histoire du mouvement ouvrier, les bandits et autres pirates, les luttes contre la prison, etc.)

Samedi 6 janvier de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Mercredi 10 janvier de 16h30 à 19h30

Permanence « Prenons la ville »

Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet sont en cours. Des centaines de personnes seront obligées de quitter leur logement. Le collectif « Prenons la ville » propose un moment de rencontres, d’échanges et d’organisation. Cette permanence permettra de faire ensemble le point sur l’avancée des projets et des problèmes qu’ils entraînent ; de lutter contre la hausse du coût de la vie, des loyers, contre le départ forcé des quartiers où nous habitons…

Contact : degage-onamenage@@@riseup.net

Mercredi 10 janvier de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Samedi 13 janvier à partir de 13h

Repas de quartier

Pour combattre ensemble le froid de l’hiver, venez vous réchauffer autour d’un bon repas au Rémouleur ! Pour l’occasion, le local se transformera en petite cantine coquette et sortira ses plus belles nappes ! Le repas sera à prix libre, pour nous aider à faire vivre ce lieu de luttes et de critiques sociales, d’échanges d’idées et de pratiques, de projections et de pret de livres... où l’on peut aussi juste passer boire un café et discuter ! Si vous voulez, vous pouvez apporter un petit dessert, un truc à boire ou une animation (instrument de musique, chansons, tours de magie...) !

Samedi 13 janvier de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Mercredi 17 janvier de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Jeudi 18 janvier à 19h

Projection de « Révolution école (1918-1939) »

Film de Joanna Grudzinska, 2016, 90 mn, vf

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, des pédagogues d’un nouveau genre forment le projet révolutionnaire de changer le monde en faisant évoluer l’école. A partir d’archives rares, le film présente l’essor international de l’Education Nouvelle (Montessori, Freinet, Decroly, Ferrière...), avec tous ses espoirs et ses remises en cause de l’éducation traditionnelle ; puis il relate l’effondrement du mouvement avec la montée des idéologies totalitaires dans les années 1930...

Samedi 20 janvier de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Mercredi 24 janvier de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Mercredi 24 janvier à 19h30

Soirée Zad NDDL/AMBAZADA Une cabane intergalactique pour lier les luttes

Faire des projets qui s’inscrivent dans l’avenir est une des meilleures façons de défendre la Zad. L’Ambazada, un nouveau lieu destiné à accueillir les luttes du monde entier est en construction depuis l’été dernier. Cette cabane de 5m sur 20m et ses dépendances, située au centre de la Zad, pourra à terme servir de résidence pour les collectifs en lutte qui désireront s’y rencontrer autour de débats, d’ateliers, d’expos, de repas ou de fêtes.

Cet été déjà, des rencontres intergalactiques réunissant des initiatives, des collectifs et des individus venant des quatre coins du monde, ont permis de jeter les bases de ce que pourrait devenir ce lieu.

Le Rémouleur vous invite à rencontrer des personnes impliquées dans le projet de l’Ambazada et à venir proposer des façons d’investir ce nouveau lieu !

Samedi 27 janvier de 14h à 19h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Samedi 27 janvier de 17h à 19h

Permanence d’aide juridique pour le logement

« Et ToiT ? » propose des permanences d’info et de soutien entre habitants (accès à l’hébergement et au logement, expulsions, habitat indigne).

Mercredi 31 janvier de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).