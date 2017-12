infokiosques.net

Parution du numéro 4 du journal Rhizome



mis en ligne le 30 décembre 2017.

Rhizome, journal anarchiste pour diffuser la résistance contre le génie génétique et son monde, sort sa quatrième parution.

Au menu, des comptes-rendus d’actions, une histoire du néocolonialisme version Monsanto au Burkina Faso, des critiques de la complicité entre la science "publique" et l’industrie avec les exemples de Agroscope et Syngenta en Suisse ou l’université Sant’Anna et Valagro en Italie, des réflexions sur la guerre au vivant et l’action directe.

Vous trouverez ce numéro ainsi que les précédents sur internet à l’adresse rhizom.noblogs.org, ou vous pouvez nous donner une adresse postale pour recevoir des exemplaires en papier.

Bonne lecture !

Rhizome

[PDF du n°4 en français, en allemand et en italien.]