infokiosques.net

Bruxelles : prochainement au local Acrata...



mis en ligne le 27 décembre 2017.

Acrata

rue de la Grande Ile 32

1000 Bruxelles, Belgique _acrata@@@post.com

Vendredi 29 décembre 2017 – 19h30

Soirée ACAB : Anti-Christmas-Acrata-Benefit -Apéro-Karaoké

On se retrouve en cette période de « fêtes » pour souhaiter la fin du vieux monde avec des crêpes et du vin chaud. Qui saura résister à l’envie de faire vibrer ses cordes vocales sur la musique d’un karaoké ? Et tout ce joyeux bordel en soutien à Acrata.

Jeudi 11 janvier 2018 – 19h30

Projection de "No Man’s Land" (fiction de Danis Tanovic, 2001, 1h38)

Au cours d’un affrontement de la guerre de Bosnie, deux soldats ennemis se retrouvent piégés entre deux feux dans le No Man’s Land. Abrités dans une tranchée en attentant un hypothétique secours, la cohabitation des deux « ennemis jurés » met en scène toute l’absurdité de la guerre, l’hypocrisie des missions humanitaires de l’ONU et le rôle de la presse.

Jeudi 1 février 2018 – 19h30

Présentation/discussion à partir du livre "Liberté pour tous !"

Suite à la publication du livre "Liberté pour tous, avec ou sans papiers", un compagnon vient retracer les contours de la lutte contre la machine à expulser à Paris. Cette lutte voulait à partir de 2009 donner un écho aux révoltes dans les centres de rétention, mais avait aussi envie de proposer une méthode de lutte pour tous, immigrés ou pas. L’objectif était précis : mettre des battons dans les roues de la domination !

Ce sera l’occasion de reparler des méthodes de lutte, auto-organisation, action directe en conflictualité permanente, pour toutes celles et ceux qui veulent démolir cette horrible politique migratoire de la forteresse Europe et d’ailleurs qui sépare les gens en désirables et en indésirables.