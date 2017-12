Décembre 2017 au Rémouleur (Bagnolet)



mis en ligne le 2 décembre 2017.

Le Rémouleur

106, rue Victor Hugo

93170 Bagnolet

(M° Robespierre ou M° Gallieni)

https://infokiosques.net/le_remouleur

Mail : leremouleur@@@riseup.net

S’inscrire à la lettre d’info du local

Horaires des permanences (avec accès à l’infokiosque, à la bibliothèque et aux archives) :

le mercredi de 16h30 à 19h30

et le samedi de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

*************************************************************************************************************************************

Samedi 2 décembre de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement, sur des sujets comme l’anarchisme, le féminisme, la Commune de Paris de 1871, la révolution russe de 1917, la révolution espagnole de 1936, l’histoire du mouvement ouvrier, les bandits et autres pirates, les luttes contre la prison, etc.)

Mardi 5 décembre à 19h30

Projection de « Minorité écrasante »

film d’Étienne Chausson, 1h30, 2008

Automne 2007, les étudiant.E.s manifestent leur refus de la réforme de l’autonomie des universités, la dite LRU. Le réalisateur suit le mouvement de l’intérieur, en étant à l’Université de Paris 8 qui est occupée. On voit les tentatives de convergences avec le piquet de grève de la RATP, avec les enseignants, la difficulté à tenir la fac bloquée et occupée. Les différents points de vue lors des assemblées générales, parfois chaotiques. Le mouvement finit écrasé suite à la trahison du syndicat UNEF qui, assis aux tables de négociations, se retire du mouvement en pleine ébullition. Cette réforme a ouvert la porte aux financements privés de l’enseignement public, à la mise en compétition des filières et des universités... Pour que, dix ans après, surgissent de nouvelles réformes, comme la sélection compétitive des étudiant.E.s après le bac.

Mercredi 6 décembre de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Samedi 9 décembre de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Mercredi 13 décembre de 16h30 à 19h30

Permanence « Prenons la ville »

Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet sont en cours. Des centaines de personnes seront obligées de quitter leur logement. Le collectif « Prenons la ville » propose un moment de rencontres, d’échanges et d’organisation. Cette permanence permettra de faire ensemble le point sur l’avancée des projets et des problèmes qu’ils entraînent ; de lutter contre la hausse du coût de la vie, des loyers, contre le départ forcé des quartiers où nous habitons… Contact : degage-onamenage@@@riseup.net

Mercredi 13 décembre de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Samedi 16 décembre de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Samedi 16 décembre de 14h à 18h

Soirée de soutien au Rémouleur et à Paris-luttes.info, à la Parole Errante

Au programme : jeux, concerts, cantine, bar... (entrée prix libre) avec : Diavolina Propulsion (Surf Rock blues) Joujou (Discopunk poétique) Les Bécasses (power pop tip top) ALX (House Acid Rave)

à la Parole Errante (9 rue François Debergue à Montreuil), métro Croix de Chavaux (ligne 9)

« La parole errante » est menacée de fermeture d’ici la fin de cette année.

Pour que continue de vivre toutes les formes d’auto-organisation, LUTTE et SOLIDARITE http://laparoleerrantedemain.org/

Mercredi 20 décembre de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Jeudi 21 décembre à 19h30

Projection de « Boumbarach »

film de Nikolay Georgievich Rasheyev et Abram Aronovich Naroditskiy, 1971, 127 mn, vostfr

Tandis que dans le pays gronde la guerre civile, dans un petit village du sud de la Russie, le pouvoir change tous les deux jours : les rouges, les blancs, les anarchistes, les bandits, encore les rouges, de nouveau les blancs et ainsi de suite... Dans tous ce chaos, le soldat Boumbarach tout juste rentré du front de la première guerre mondiale et tenu pour mort par ses proches, tente de récupérer ce qui reste de sa vie passée. Les réalisateurs ont essayé d’évoquer cette période compliquée par le prisme de l’ironie et même par moments du surréalisme. _Il suffit peut-être de dire qu’il s’agit d’une comédie musicale sur la guerre et la mort, qui fut attaquée à son époque pour avoir « tourné en dérision les idéaux révolutionnaires ».

Samedi 23 décembre de 14h à 19h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Samedi 23 décembre de 17h à 19h

Permanence d’aide juridique pour le logement

« Et ToiT ? » propose des permanences d’info et de soutien entre habitants (accès à l’hébergement et au logement, expulsions, habitat indigne).

Mercredi 27 décembre de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Samedi 30 décembre de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).