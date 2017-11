infokiosques.net

Lyon : Novembre libertaire 2017



mis en ligne le 31 octobre 2017.

Le festival Novembre Libertaire, qui fête sa 6e année, a pour but de donner une visibilité aux idées et aux pratiques libertaires à Lyon afin de déconstruire les stéréotypes qui les caricaturent trop souvent et de donner à voir à tout un-e chacun-e, que l’anarchisme s’ancre vigoureusement dans l’actualité critique de notre monde.

Non, la résignation n’est pas notre horizon.

Non, la culture du pouvoir, de la méritocratie, du capitalisme, du patriarcat, du nationalisme ne formeront jamais notre horizon.

L’entrée de l’état d’urgence dans le droit commun, n’est que le signe d’un État toujours aussi prédateur, qui traque et qui tue à petit feu toutes les formes de pensée et d’action insurgées. Il tue ou maltraite des femmes, des hommes, des trans, des jeunes ou plus tout à fait, des immigré-es, des pauvres, des « fainéants », des « riens » - nous, toi, moi.

Oui, nous sommes en conflit. Nous nous mobilisons contre les régressions sociales qui surgissent de toutes parts, contre « les Lois Travaille ! », et toutes les ordonnances autoritaires. Nos mobilisations sont imprévisibles : elles prendront tour à tour des formes différentes selon le vécu de chacun-e d’entre nous, nos lieux de travail et de vie.

Nos cultures libertaires offrent des outils et des armes pour réfléchir et agir autrement, pour déconstruire les morales et les injonctions économiques autoritaires et verticales, celles de l’économie capitaliste-productiviste. Ces outils, à la disposition de tout un-e chacun-e et mis en pratiques ici et maintenant visent l’émancipation individuelle et collective et la critique des injustices et des institutions politiques et sociales répressives.

Depuis plusieurs années, les libertaires de Lyon proposent d’occuper, pendant le mois de novembre, tous les espaces possibles et inimaginables afin de présenter ces outils. Des livres, des débats, des concerts, du théâtre, de la poésie, de la bouffe, des rencontres, des poèmes – mille (et 1) manières de se retrouver et de se disperser, pour rêver-parler-organiser une société dont l’horizon sera peint des couleurs de l’anarchisme sont au programme. Nous nous installons partout.

Pendant un mois à Lyon : concerts, spectacles, films, débats et rencontres.

Le programme est disponible sur le site internet et il y a notamment une soirée autour d’un infokiosque le 3 novembre !