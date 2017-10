infokiosques.net

Santiago de Chile : 6e rencontres du livre et de la propagande anarchistes, les 14 et 15 octobre 2017



mis en ligne le 2 octobre 2017.

L’entrée et les activités sont gratuites et ouvertes à tou-te-s,

sans fumée (clopes, etc.), sans alcool et sans attitudes autoritaires.

Au programme : théâtre — musique — interventions — espace et ateliers pour enfants — présentattion de livres et autres publications — débats/discussions — ateliers pratiques.

À l’espace libéré El Jardin

2 de enero c/ Costanera Sur

Cerro Navia - Micros 505-513

Santiago

Chili

Contact : encuentro.anarquista@@@riseup.net

Site web : https://encuentroanarquista.org/

[Présentation complète publiée sur Insurrection News en espagnol.]