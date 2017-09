infokiosques.net

Lisbonne (Portugal) : feira du livre anarchiste, du 6 au 8 octobre 2017



mis en ligne le 17 septembre 2017.

C’est peut être parce que nous sommes un peu bornés, ou tout simplement ingénus, mais c’est en tout cas parce que certaines traditions valent la peine d’être maintenues que nous organisons cette année, une fois de plus, la foire anarchiste du livre de Lisbonne. En comptant sur l’instabilité climatique, mais aussi sur le réchauffement planétaire et les gaz à effets de serre, le salon aura lieu cette année entre le 6 et le 8 octobre, une fois de plus en extérieur sur la place António Sardinha ainsi que dans l’espace Disgraça. Et comme les années précédentes, nous lançons cette invitation pour que vous vous joigniez à nous pour ces quelques jours, que vous soyez éditrices/éditeurs, distributrices/distributeurs ou que vous partagiez tout simplement cette belle volonté de diffuser la voix de la subversion, car à chaque année, chaque mois, chaque jour, minute et seconde qui passe nous avons toujours moins à perdre et que chaque bastion de résistance contre la présence quotidienne de l’oppression est, en soi, déjà une grande victoire.

En vous embrassant et en vous souhaitant santé, amour et anarchie !

Contact : feiranarquistadolivro@@@riseup.net

Disgraça

Rua da Penha de França nº217 A/B

1170-183 Lisboa, Portugal

[Version originale en portugais | Traduction en allemand.]