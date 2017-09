infokiosques.net

Niet ! éditions sort deux nouveaux bouquins



mis en ligne le 14 septembre 2017.

Niet ! éditions sort deux nouveaux bouquins sur l’actualité des luttes aux frontières

Le collectif d’édition Niet ! a le plaisir de vous annoncer la sortie de deux livres sur les luttes récentes aux frontières de l’Hexagone : Calais et Vintimille. A partir de nombreux entretiens avec des personnes migrantes et des "soutiens", ces petits ouvrages permettent de revenir sur les politiques répressives de l’Etat français, sur le rôle des "associatifs/caritatifs" et sur les luttes et révoltes pour la survie et la liberté de circulation...

Présentation des livres

Calais, face à la frontière - Textes & entretiens

Collectif

En détruisant la jungle de Calais à l’automne 2016, et en dispersant tous ses occupants aux quatre coins de la France, l’État a prétendu faire œuvre « humanitaire » ; en réalité, ce déplacement de population s’inscrit dans une continuité de gestion de la « question migratoire » dans le Calaisis, entre acharnement policier et paternalisme des associations…

Depuis une vingtaine d’années, du hangar de Sangatte au Centre de Rétention de Coquelles, de la constitution de la grande jungle de Calais à son « démantèlement », des milliers de personnes en exil se sont trouvées piégées face à la frontière, dernier obstacle avant le Royaume-Uni.

La parole est ici donnée aux personnes immédiatement concernées, personnes en exil ou militants solidaires, afin que d’autres voix se fassent entendre, pour éclairer l’action présente et future.

« Nous ne ferons pas marche arrière ! » - Luttes contre la frontière franco-italienne à Vintimille, 2015 – 2017

Lucia Le Maquis

En juin 2015, la France ferme sa frontière avec l’Italie aux personnes arrivées là suite à la traversée de la Méditerranée. A Vintimille, un groupe de migrants menace de se jeter à l’eau depuis les récifs de Balzi Rossi si la frontière n’est pas ouverte et refuse de monter dans les cars de la police italienne venue pour les expulser.

Cette résistance et ce blocage sont le point de départ d’une lutte contre la frontière qui ne s’est pas arrêtée depuis. Les paroles de différents acteurs de cette lutte se croisent dans ce petit livre en un récit composite entre mer et montagnes.

Plus d’infos sur niet-editions.fr.

Diffuser les bouquins

Si tout cela vous intéresse pour vos distros, infokiosques, bibliothèques autogérées ou tables de presse, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail nieteditions AT riseup . net ou à aller voir sur niet-editions.fr.

A noter que pour la diffusion militante nous procédons à une ristourne sympathique ;)

Et de toute façon, à très bientôt dans la rue !

Les éditions

Créée début 2016, notre structure éditoriale est basée sur une organisation collective, à but non lucratif mais avec deux objectifs clairs. Primo : Proposer une diffusion large des idées et pratiques anti-autoritaires. Secundo : Développer un outil collectif en lien avec les luttes dans la rue.

Niet ! Critique sociale et refus de toutes les formes de domination

Nous voulons partager le plus largement possible des idées, des réflexions, des expériences s’inscrivant dans une perspective de lutte des classes, clairement anti-autoritaire et anti-patriarcale. Nous publions des textes d’analyse de l’actualité et d’histoire des luttes populaires et autonomes, en privilégiant les écrits issus d’une expérience directe de la réalité sociale, tels que les récits, les témoignages, les entretiens... Contre la logique segmentée des habituelles collections éditoriales, nous préférons imaginer une continuité et des liens féconds entre les différents champs de l’analyse, entre l’histoire et le présent, entre la théorie et la pratique, pour aider à penser concrètement le monde actuel et la manière dont nous pouvons agir sur lui.

Niet ! Structure d’édition collective et outil pour la lutte

Reposant sur une organisation horizontale, non hiérarchique, Niet ! Éditions facilite la publication de textes camarades, à bas prix. Le catalogue évolue donc en fonction des propositions... et de la dynamique des luttes ! Optant pour un financement autonome, en refusant toute subvention, cette structure est libre des carcans institutionnels. Nous voulons faire des livres que le plus grand nombre puisse s’approprier et faire circuler, pour aiguiser colères et nourrir imaginaires. (Nous encourageons vivement le photocopillage des livres, mais uniquement à des fins non commerciales.)

Niet ! Parce que tout commence par un refus...