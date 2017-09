infokiosques.net

Bruxelles : activités à Acrata en septembre 2017



mis en ligne le 6 septembre 2017.

Acrata

rue de la Grande Ile 32

1000 Bruxelles, Belgique

acrata@@@post.com

Jeudi 14 septembre – 19h30

Projection : "La mort non-accidentelle d’un monarque"

Le 29 juillet 1900, l’anarchiste Gaetano Bresci abat le roi d’Italie Humbert I à Monza de trois coups de revolver. En 1898, le roi avait décoré le général Bava-Beccaris qui, face aux émeutes contre la hausse des prix, avait fait tirer au canon sur la foule à Milan. Des centaines d’émeutiers seront tués lors de cette sanglante répression.

A travers des entretiens et des analyses, le documentaire retrace la vie de Gaetano Bresci et remet en perspective l’action individuelle contre l’autorité et l’exploitation.

Jeudi 21 septembre – 19h30

Discussion autour de Avalanche n° 11

Avalanche est un journal de correspondance anarchiste dans lequel on peut trouver des contributions de compagnons provenant de différents contextes à propos de luttes en cours ou concernant certains points de débat.

Ce jeudi, on propose de discuter sur les textes publiés dans le dernier numéro (n°11), d’un côté pour élargir notre regard internationaliste en réfléchissant sur des problématiques que des compagnons d’ailleurs soulèvent, et de l’autre pour s’approprier cet instrument en échangeant des idées ou en y contribuant. Le dernier numéro est disponible au local et reprend notamment des contributions de compagnons allemands sur ce qui s’est passé avant et lors du G20 à Hambourg, sur la lutte contre la construction d’un campus de Google à Berlin et un regard critique sur la conflictualité sociale en France.