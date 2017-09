infokiosques.net

Porto Alegre (Brésil) : 8e fête du livre anarchiste, les 28 et 29 octobre 2017



mis en ligne le 5 septembre 2017.

Nous invitons tou-te-s celles et ceux qui partagent, vivent ou veulent connaître les idées et pratiques anarchistes à participer à la 8e Feira do Livro Anarquista de Porto Alegre, qui se tiendra les 28 et 29 octobre 2017.

Aimez-vous la liberté et voulez-vous être libéré-e-s des chaînes du système ? Participez ! Apportez vos publications et vos idées, organisez un débat, une vidéo-projection, un atelier ou toute autre activité !

Des fêtes du livre anarchiste (Anarchist Book Fair) se déroulent un peu partout à travers le monde et constituent des lieux de rencontre, de fraternisation, de réflexion, de débat et d’organisation. Elles réunissent des gens de diverses tendances qui cherchent l’anarchie et de nouveaux moyens de vivre et de se relationner les un-e-s aux autres, libéré-e-s des oppressions et des hiérarchies. La fête du livre anarchiste de Porto Alegre, avec celle de São Paulo, est la plus ancienne parmi celles situées sur les territoires occupés par l’État brésilien, et se tient depuis 2010. Ce genre d’événements se tiennent un peu partout à travers le continent, de Santiago de Chile à Salvador de Bahia, de Montevideo à Curitiba, de Medellin à Belo Horizonte.

(...)

La fête du livre anarchiste est une brèche ouverte dans le coeur du système, chantant l’anarchie, encourageant les valeurs de l’entraide, de l’autonomie et de la solidarité. C’est un espace où étendre ces idées, lors de rencontres ou dans des publications, pour trouver de nouvelles stratégies et tactiques de confrontation, pour construire de réelles possibilités de transformation du monde dans lequel nous vivons. L’anarchie n’existe que dans la pratique.

(...)

Participez à la Feira do Livro Anarquista de Porto Alegre !

Apportez vos idées, publications et autres.

Inscrivez-vous en nous envoyant un mail à flapoa@@@libertar.se !

Si vous ne pouvez pas venir mais souhaitez nous faire parvenir du matos (livres, brochures, affiches, ...), contactez-nous à flapoa@@@libertar.se et/ou envoyez-nous ce que vous voulez/pouvez à :

Juçara da Mata

Caixa Postal 22237

CEP 90050-972

Porto Alegre – RS.

Brésil

Si vous venez et que vous n’êtes pas de Porto Alegre, plutôt que de donner de l’argent à l’industrie hôtelière, restez dans notre réseau solidaire d’hébergement. Checkez notre site web et/ou envoyez-nous un email en vous présentant et en expliquant vos besoins.

Si vous vivez à Porto Alegre, toute aide pratique est la bienvenue, notamment des possibiltés d’hébergement pour la durée de la Feira do Livro Anarquista. Là aussi, checkez notre site web et/ou envoyez-nous un email en nous précisant comment vous pouvez nous aider et combien de personnes vous pouvez héberger.

Plus d’infos en portugais ici :

http://flapoa.libertar.se/

En anglais et en espagnol sur Contra Info.