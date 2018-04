Primum non nocere

D’abord ne pas nuire

Sous-représentation du sexe féminin dans les études médicales



La connaissance de nos corps et le soin n’ont pas à être réservés aux médecins.

Ce texte est une porte d’entrée vers la recherche médicale et un de ses biais – la sous-représentation des femmes – ses causes sociales et ses conséquences sanitaires.