Bouteldja, « une sœur » qui vous veut du bien



Écrit en réponse au livre d’Houria Bouteldja Les Blancs, les Juifs et nous. Vers une politique de l’amour révolutionnaire et à la tribune publiée dans Le Monde le 19 juin 2017, ce texte expose en quoi « le projet de Bouteldja pour "ses sœurs" est sexiste et d’une violence inouïe » et comment « les hommes "indigènes" [y] sont essentialisés, leur subjectivité et leur complexité (...) complètement annihilées. »

Sommaire :

- Glorification d’un rite patriarcal de protection de la virginité

- Contre les mariages dits « mixtes »

- Gays « indigènes » out : « héros à deux balles »

- L’émancipation par l’étouffement

- L’homme « indigène » machiste et homophobe

- L’égalitarisme des hommes, un privilège blanc

- Chair à canon, hors de question !

- Féministes et antiracistes