Juillet-août 2017 au Rémouleur (Bagnolet)



mis en ligne le 9 juillet 2017.

Le Rémouleur

106, rue Victor Hugo

93170 Bagnolet

(M° Robespierre ou M° Gallieni)

https://infokiosques.net/le_remouleur

Mail : leremouleur@@@riseup.net

Horaires des permanences (avec accès à l’infokiosque, à la bibliothèque et aux archives) :

Exceptionnellement cet été, seules les permanences du samedi sont maintenues du 15 juillet au 5 août de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

Samedi 15 juillet de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement, sur des sujets comme l’anarchisme, le féminisme, la Commune de Paris de 1871, la révolution russe de 1917, la révolution espagnole de 1936, l’histoire du mouvement ouvrier, les bandits et autres pirates, les luttes contre la prison, etc.).

Samedi 15 juillet de 15h à 17h

Permanence d’aide juridique pour le logement

"Et ToiT ?" propose des permanences d’info et de soutien entre habitants (accès à l’hébergement et au logement, expulsions, habitat indigne).

Samedi 22 juillet de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Samedi 29 juillet de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Samedi 5 août de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

