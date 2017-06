infokiosques.net

Houston (USA) : Anarchist Book Fair le dimanche 24 septembre 2017



mis en ligne le 23 juin 2017.

L’Anarchist Bookfair 2017 de Houston est organisé par l’Anarchist Black Cross de Houston et aura lieu le dimanche 24 septembre 2017 pendant toute la journée. Le lieu sera annoncé prochainement.

L’Anarchist Black Cross de Houston a prévu de tenir une journée de convergence et de mise en réseau pour mettre en avant les projets anarchistes et anti-autoritaires du Texas et des alentours. Contactez-nous pour présenter des livres, des ateliers et des discussions, et étendre la résistance des communautés radicales du sud [des USA].

Nous encourageons particulièrement les gens du Texas, des États voisins, du sud, du sud-ouest et de "la frontera" à proposer des ateliers, des conférences, des projections de films et autres. Les propositions doivent être faites avant le 1er août sur cette page Google ( !!!) ou en écrivant à htxanarchistbookfair2017[at]gmail.com (Google aussi...).

Des tables seront à disposition des publications, distros, librairies et autres projets, contactez-nous à la même adresse email et dites-nous quelques mots sur votre projet et sur comment vous souhaiteriez participer à l’Anarchist Bookfair.

L’événement sera gratuit, sans aucune inscription, et nous ferons attention à ce qu’il soit "safe" et accueillant pour toutes les personnes intéressées par l’Anarchist Bookfair, notamment les personnes de tous genres [gender], celles avec des handicaps, les parents, les enfants, les femmes et les personnes de couleur [people of color].

Plus d’infos, en anglais sur le site web de l’Anarchist bookfair de Houston :

houstonanarchistbookfair2017.wordpress.com