infokiosques.net

Tendresse et vandalisme



mis en ligne le 26 juin 2017.

C’est sous ce nom que s’est tissé un réseau informel d’infokiosques ambulants, d’éditeurs et de traductrices de brochures subversives.

On diffuse tout ce qui nous touche, dans une projectualité individualiste tendance nihiliste ou pas. On aime le conflit, quand ça gratte et que ça fait débattre.

On peut nous trouver par hasard, par erreur, par lassitude ou par mégarde, par monts et par vaux, parfois par enchantement mais jamais par miracle.

Contact : tendresseetvandalisme riseup.net

Liste des brochures publiées par date d’édition

2016

Le soleil se lève toujours

Communisation : le déclin sénile de l’anarchie

J’ai perdu tout espoir

2017