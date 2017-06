En juin 2017 au Rémouleur



mis en ligne le 4 juin 2017.

Le Rémouleur

106, rue Victor Hugo

93170 Bagnolet

(M° Robespierre ou M° Gallieni)

https://infokiosques.net/le_remouleur

Mail : leremouleur@riseup.net

S’inscrire à la lettre d’info du local

Horaires des permanences (avec accès à l’infokiosque, à la bibliothèque et aux archives) :

le mercredi de 16h30 à 19h30

et le samedi de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

*************************************************************************************************************************************

Samedi 10 juin de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Mardi 13 juin à 19 h30

Projection du film « Attieké all stars »

À Saint-Denis, au milieu du boulevard Marcel Sembat, les anciens locaux de l’Assurance maladie ont été squattés et transformés en logements d’urgence et en centre social de quartier par un collectif de mal-logés. L’Attiéké, au delà du plat traditionnel ivoirien, est le nom qui a été donné à cette aventure humaine. Derrière la façade bariolée du bâtiment, fourmille une petite communauté qui tente d’organiser une résistance populaire face aux galères du quotidien.

Mercredi 14 juin de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Mercredi 14 juin à 19h30

Projection du documentaire « Lénine, une autre histoire de la révolution russe » de Cédric Tourbe (2016, 1h35, VOFR) et présentation de quelques textes à propos de la révolution russe et de ses suites

Cycle sur les insurrections russes.

L’insurrection russe déclenchée spontanément à Petrograd le 23 février 1917 est suivie mois par mois jusqu’en décembre, avec en parallèle le récit du menchevik Nicolas Soukhanov et le parcours opportuniste du bolchevik Lénine, qui finira par prendre le pouvoir avec la révolution d’octobre. Malgré son parti-pris « démocratiste » pro-menchevik, ce documentaire constitue un support intéressant pour comprendre le déroulement révolutionnaire de l’année 1917 en Russie ainsi que le rôle tenu par Lénine dans ces événements.

Samedi 17 juin de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Mardi 20 juin à 19h30

Projection du film « Lady Bird » de Ken Loach (1994)- 1h40

Basé sur une histoire vraie, ce film raconte l’histoire de Maggie, une mère de famille, qui se voit systématiquement retirer la garde de ses enfants par les services sociaux, alors même qu’elle tente de refaire sa vie.

Aujourd’hui encore il y a des milliers d’enfants injustement enlevés à leurs familles, des nouveaux nés retirés, dès la maternité, à des femmes qui n’ont encore jamais eu d’enfants, sous prétexte d’un soupçon de maltraitance future (une maltraitance avérée n’a pas besoin d’être constatée)... Chaque année, la Grande Bretagne fixe des quotas d’enfants à retirer à leurs parents et des objectifs d’adoption. En 2015, 7 740 enfants étaient en attente d’adoption par des couples qui peuvent dresser en ligne leur profil idéal de recherche. Des agences privées, parfois cotées en bourse, sont souvent chargées de placer ces enfants et de les faire adopter. Ils sont exposés sur leurs sites, décrits par le menu, tels des biens dont on vante les qualités. Plus de deux millions d’enfants sont ainsi « fichés » par les services sociaux anglais et leurs parents, pris dans la tourmente d’une machine administrative et judiciaire.

Mercredi 21 juin de 16h30 à 19h30

Permanence du collectif « Prenons la ville »

Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet sont en cours. Des centaines de personnes seront obligées de quitter leur logement. Le collectif « Prenons la ville » propose un moment de rencontres, d’échanges et d’organisation. Cette permanence permettra de faire ensemble le point sur l’avancée des projets et des problèmes qu’ils entraînent ; de lutter contre la hausse du coût de la vie, des loyers, contre le départ forcé des quartiers où nous habitons…

Contact : degage-onamenage@@@riseup.net

Samedi 24 juin de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Permanence d’aide juridique pour le logement de 16h à 18h

« Et ToiT ? » propose des permanences d’info et de soutien entre habitants (accès à l’hébergement et au logement, expulsions, habitat indigne).

Mercredi 28 juin de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).