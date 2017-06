Pourquoi aimes-tu le rose ?

Brochure faite pour les filles, mais très intéressante pour les garçons



Peut-être que tu n’aimes pas le rose. Mais si tu es une fille, il y a beaucoup plus de chances que tu aimes cette couleur que si tu étais un garçon. Tiens, pourquoi ? Est-ce que le fait de posséder un vagin influence nos préférences pour certaines couleurs ? Quel est le lien entre notre sexe et nos préférences ou notre personalité ? Pourquoi les femmes/filles et les hommes/garçons sont-ils différents ?