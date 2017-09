Ça m’gratte la chatte

Une brochure pour se débarrasser des mycoses vaginales (chroniques) à Candida Albicans



L’envie de faire cette brochure est partie d’un parcours personnel (le mien) autour des mycoses, que j’ai partagé avec les copines du groupe de self-help dont je fais partie. Depuis maintenant trois ans, nous approfondissons nos connaissances, nous expérimentons autour de la naturopathie et de l’auto-médication par les plantes, et plus particulièrement sur la sphère gynéco, dans une envie de réappropriation du savoir sur nos corps mais aussi, pour le plaisir que cela donne de comprendre ce qui se passe en nous et donc d’être plus à même de trouver des remèdes et des chemins de guérison.

Sommaire :

- Pourquoi cette brochure ?

- Définitions

- Prévention des infections

- Les différentes causes pouvant provoquer une mycose vaginale

Prise d’antibiotiques

Alimentation

Psycho/Sexo

Sexualité

Autres

- Témoignages

- Proposition de traitement

Mises en garde et précautions avant de faire le traitement

Les différentes phases du traitement

Hygiène intime pendant le traitement

Phase attaque

Phase de cicatrisation

Phase de consolidation

Après guérison

Faut-il continuer le traitement ?

Les grosses irritations

Les produits et huiles de base du traitement

- Recette de baume gynéco

- Recette de yaourt maison

- Bibliographie et sources