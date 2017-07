Pédés et féminisme

Autour des liens entre une position sociale et des idées



Quelques réflexions autour du fait de se définir comme "pédé". Sur le rapport aux féminismes, notamment par rapport aux questions de statut social, de place et de légitimité dans ces milieux et ces luttes. Mais aussi , plus en général, des réflexions autour des liens qui existent entre une condition/place sociale et des idées politiques et de comment c’est possible et/ou pertinent de lutter depuis une place de dominant.