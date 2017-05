infokiosques.net

Dijon : deuxième édition du Festival du Livre et des Cultures Libres des Tanneries, du 19 au 21 mai 2017



mis en ligne le 11 mai 2017.

Bienvenue à la seconde édition du Festival du Livre et des Cultures Libres des Tanneries !

Cette année encore la part belle sera faite au livre avec de nombreuses maisons d’édition et présentations de bouquins. Mais on a décidé de mettre également en avant les « cultures libres » parce que l’on pense ce festival à l’image des Tanneries : comme un espace éclectique, de rencontres, où l’on bouscule les frontières des genres.

Il parait que la liberté n’existe que dans l’action. C’est dans ce sens que nous pensons, que nous vivons et cherchons à faire vivre la culture aux Tanneries. Pour nous, les cultures libres se vivent et se partagent, s’organisent et s’insurgent, dérangent et stimulent, se composent minutieusement et se hurlent aux quatre vents. Elles se posent des questions et continueront à le faire.

Pour nous, les cultures libres, c’est construire des espaces autonomes. C’est apprendre ensemble à lire un livre un peu compliqué ou à écrire un texte. C’est explorer hors des échanges marchands, avec le prix libre notamment. Ce sont des mots qui résonnent dans nos têtes et que l’on chante ensemble. C’est s’organiser pour faire un groupe de zik, une représentation théâtrale ou une projection de film. C’est se passionner pour l’autogestion, nettoyer la salle de concert après les soirées ou la bibliothèque avant un débat autour d’une lecture. C’est sérigraphier soi-même des fringues de récup’ et les transformer en pièces uniques.

Les cultures libres c’est bousculer ce monde tristement résigné et essayer d’en construire d’autres.

Ce week-end est pensé avec un programme prédéfini mais tu peux venir avec tes potes et apporter ce qui te fait envie et ce que tu veux partager.

Le programme détaillé du week-end se trouve ici.

