Mai 2017 au Rémouleur (Bagnolet)



mis en ligne le 29 avril 2017.

Le Rémouleur

106, rue Victor Hugo

93170 Bagnolet

(M° Robespierre ou M° Gallieni)

https://infokiosques.net/le_remouleur

Mail : leremouleur@riseup.net

S’inscrire à la lettre d’info du local

Horaires des permanences (avec accès à l’infokiosque, à la bibliothèque et aux archives) :

le mercredi de 16h30 à 19h30

et le samedi de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

*************************************************************************************************************************************

Mardi 2 mai à 19h30

Projection du documentaire "Le chemin de la liberté - paroles de révolutionnaires syriens" de Naïssam Jalal et Samuel Lehoux (2013, 0h45, VOSTFR) suivie d’une discussion avec les réalisatrices et des révolutionnaires syriens

Ce documentaire donne la parole à trois révolutionnaires syriens, réfugiés en France, présents à Damas dès les premières manifestations contre le régime syrien. En livrant leur expérience, ils viennent tordre le cou à nombre d’analyses erronées, parfois volontairement, qui ont circulé à propos de la révolution syrienne. Cette soirée sera également l’occasion de revenir sur le livre "Echos révolutionnaires de Syrie, conversation avec deux anarchistes d’Alep" ainsi que sur la situation en Syrie depuis 2011.

Mercredi 3 mai de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Jeudi 4 mai à 19h30

Comment lutter contre le projet Europacity ?

Projection de courts reportages pour présenter la situation et débat avec des membres du Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG).

Le groupe de grande distribution Auchan, allié à un investisseur chinois, veut bétonner des terres agricoles à proximité de Paris pour en faire un centre commercial géant et un parc d’attractions climatisé. Son nom ? Europacity. Ce projet, qui se présente comme une initiative entièrement privée, doit en réalité bénéficier d’un financement public de plus d’un milliard d’euros pour créer une gare destinée à desservir ce seul site. Rassemblés avec le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG), des associations, des syndicats et des individus lancent un appel à la mobilisation le 21 mai prochain.

Alors que le CPTG apparaît encore comme le seul mobilisé sur le terrain, comment élargir les perspectives de mobilisations ? Quelles modalités de luttes et d’actions peuvent être envisagées ? Peut-on s’inspirer des luttes contre l’aéroport de Notre-Dame-de-Landes et du barrage du Testet ?

Samedi 6 mai de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Dimanche 7 mai à 17h30

Discussion sur la démocratie avec Léon de Mattis

On aimerait penser qu’un système qui réduit nos perspectives au match Le Pen-Macron porte en lui-même sa propre condamnation comme la nuée porte l’orage. Mais puisque les choses ne sont pas aussi simples, nous proposons en ce jour de foire électorale de discuter de démocratie en compagnie de Léon de Mattis (auteur de "Mort à la démocratie").

Ce pourrait être l’occasion, en particulier, de nous pencher sur les alternatives partielles et tronquées à la politique institutionnelle qui fleurissent au sein de la gauche radicale : démocratie directe, nuit debout, nouvelle constituante… Car la critique de la démocratie ne vise pas à proposer un « meilleur » mode d’organisation que celui qui est prôné par l’idéologie démocrate, mais à montrer que, contrairement à ce que cette idéologie veut nous faire croire, il n’y a pas de modèle à suivre, mais plutôt une civilisation à abattre, celle du capital.

Mercredi 10 mai de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Samedi 13 mai de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Mercredi 17 mai de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Jeudi 18 mai à 19h30

Projection de vidéos à propos du FC St-Pauli et du squat Rote Flora à Hambourg & présentation de brochures et textes sur la Rote Flora, l’anti-G20 de Hambourg et des contre-sommets passés

Suite aux soirées de mars et avril sur les mobilisations anti-G20 de juillet 2017 à Hambourg et sur les racines du mouvement antimondialisation, voici une troisième session spécifiquement hambourgeoise : on passera un moment sur le club de foot de St-Pauli et sur ses aspects contestataires et contre-culturels, puis sur le squat historique Rote Flora, situé dans le Schanze, notamment sur la manif du 21 décembre 2013 contre les menaces d’expulsion. L’idée étant de contextualiser un peu les quartiers du Schanze et de St-Pauli, qui se trouvent l’un à côté de l’autre, pour arriver à Hambourg en juillet en sachant un peu plus où on met les pieds...

Samedi 20 mai de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Mercredi 24 mai de 16h30 à 19h30

Permanence du collectif « Prenons la ville »

Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet sont en cours. Des centaines de personnes seront obligées de quitter leur logement. Le collectif « Prenons la ville » propose un moment de rencontres, d’échanges et d’organisation. Cette permanence permettra de faire ensemble le point sur l’avancée des projets et des problèmes qu’ils entraînent ; de lutter contre la hausse du coût de la vie, des loyers, contre le départ forcé des quartiers où nous habitons…

Contact : degage-onamenage@@@riseup.net

Samedi 27 mai de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Mercredi 31 mai de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement).

Mercredi 31 mai, à la Parole errante

Soirée de diffusion du documentaire sonore "Rock Against Police. Des lascars s’organisent". Ecoutes suivies d’une discussion et d’un repas

A la Parole errante, 9 rue François Debergue, à Montreuil.

A la fin des années 1970, dans un contexte de crise économique et de chômage, les expulsions de jeunes immigrés et les meurtres en banlieue, qu’ils soient commis par des flics ou des beaufs, se multiplient. Pour y réagir collectivement, une série de concerts Rock Against Police s’organisent au beau milieu des cités.

Dans le cadre de la semaine organisée par le collectif La Parole Errante Demain, le Rémouleur participera à la soirée en tenant bar et cantine de soutien.

Affiche du programme de mai 2017