infokiosques.net

Vienne (Autriche) : salon du livre anarchiste du 2 au 4 juin 2017



mis en ligne le 18 avril 2017.

Du 2 au 4 juin prochains se tiendra à Vienne un salon du livre anarchiste, sur la ‘Yppenplatz’. Nous souhaitons inviter ici toutes les personnes qui voudraient animer avec nous ce week-end plein de littérature anarchiste, de propagande, d’agitation et d’échanges autour de conférences, de discussions, d’ateliers et de stands.

Notre intention est de porter les idées anarchistes dans l’espace public. C’est pourquoi nous avons choisi d’organiser ce salon sur une place animée plutôt que dans les espaces renfermés du « milieu » viennois. Nous espérons que la météo sera clémente mais disposons au cas où de solutions de repli à l’intérieur.

Pour nous l’anarchisme n’est pas une doctrine fixée dans les livres ; il exige au contraire l’échange et le débat. Et c’est justement ce que nous voulons rendre possible avec ce salon.

Différentes façons d’y participer : des stands de bouquins/brochures, des conférences, des traductions, des présentations de bouquins, des ateliers, de la musique, des discussions, de l’aide sur place, …

Si, sous quelque forme que ce soit, vous souhaitez prendre part au salon, écrivez nous à : a-bookfair-vienna[at]riseup.net

Le salon du livre est organisé par différentes personnes qui se sont retrouvées pour l’occasion, et non pas par une maison d’édition commerciale.

Voir le site internet : abuchmesse.noblogs.org