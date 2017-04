infokiosques.net

Toulon : le "Local", un lieu autogéré et libertaire



mis en ligne le 12 avril 2017.

Ouvert à l’automne dernier, le « Local » est un lieu autogéré de partage et de débat à Toulon (83) dont l’objectif principal est la mise à disposition d’un local (situé au 6, Rue Corneille) pour permettre à des associations, collectifs, militant-e-s ou non, de s’organiser. « Le Local » est aussi un lieu de rencontres et d’échanges, ouvert au débat, un lieu d’informations (avec une petite bibliothèque alternative où vous pouvez venir déposer et emprunter des livres, emporter des brochures). C’est aussi un lieu où l’on peut boire du café.

Petite présentation :

Pour quoi faire ?

Le local est un lieu ouvert d’échanges et de confrontations d’idées, d’activités manuelles, culturelles, artistiques, de diffusion d’écrits ou autres supports s’inscrivant dans une démarche de transformation sociale.

Il accueille des débats, des conférences, des projections, des ateliers et des rencontres.

Il défend le partage et les échanges solidaires.

Les activités proposées sont gratuites, ou soumises à prix libre dans le cas d’événements de soutien.

Pour qui ?

Le local accueille dans son organisation et ses propositions toute personne respectant son principe de fonctionnement, qu’elle participe ou non au paiement du loyer et autres frais.

C’est aussi un lieu de réunion ouvert à des associations ou collectifs.

Par qui, sur quels principes ?

Le local est géré et organisé de manière collective directe par toutes celles et ceux qui participent à son fonctionnement et à ses activités. Il est financé par des contributions individuelles, selon les possibilités de chacunE.

Une association réunissant des personnes d’horizons divers a été créée dans le seul but d’ouvrir un tel lieu. Elle est indépendante de tout parti politique, institution, groupement confessionnel ou organisation syndicale. Elle ne demande pas de subvention.

Les adhésions à l’association sont individuelles.Toutes sont bienvenues, mais il n’est pas nécessaire d’adhérer pour participer aux activités du local et s’impliquer dans son fonctionnement.

Horaires d’ouverture :

Lundi, mercredi et vendredi de 17h à 19h

Mardi et jeudi de 18h à 20h

Samedi de 10h30 à 13h

Contact :

Le Local

6, rue Corneille

Toulon

Le blog du Local