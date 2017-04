Avril 2017 au Rémouleur (Bagnolet)



mis en ligne le 10 avril 2017.

Le Rémouleur

106, rue Victor Hugo

93170 Bagnolet

(M° Robespierre ou M° Gallieni)

https://infokiosques.net/le_remouleur

Mail : leremouleur@riseup.net

Horaires des permanences (avec accès à l’infokiosque, à la bibliothèque et aux archives) :

le mercredi de 16h30 à 19h30

et le samedi de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

*************************************************************************************************************************************

Samedi 8 avril de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement, sur des sujets comme l’anarchisme, le féminisme, la Commune de Paris de 1871, la révolution russe de 1917, la révolution espagnole de 1936, l’histoire du mouvement ouvrier, les bandits et autres pirates, les luttes contre la prison, etc.).

Mercredi 12 avril de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Samedi 15 avril de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mercredi 19 avril de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mercredi 19 avril à 19h30

Projection du documentaire Les prisons aussi d’Hélène Châtelain et René Lefort (1973, 1h32, VOFR)

Le film, réalisé en lien avec l’action du G.I.P. (Groupe d’Information sur les Prisons), donne la parole aux détenus et aux surveillants. L’opinion des passants de la rue y est sollicitée à propos des conditions de détention et de l’agitation qui a conduit aux révoltes de1971.

La prison est ici questionnée non pas dans la perspective de son amélioration mais plutôt de sa place comme institution dans une société qui n’offre comme alternative aux exploités que le néant d’une vie vouée au travail ou l’illégalité au risque de l’enfermement.

Samedi 22 avril de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Dimanche 23 avril à partir de 18h

On prend les mêmes et on recommence ?

On prend (presque) les mêmes et on recommence ? Cinq ans plus tard, le rémouleur réédite sa soirée « plutôt que de te morfondre tout-e seul-e chez toi devant la mascarade électorale télévisée, viens donc partager un moment collectif de joie et de bonne humeur anti-républicaines ».

Tout texte, intervention, film court... sur et contre les élections seront les bienvenus, ainsi que nourritures et breuvages.

Mercredi 26 avril de 16h30 à 19h30

Permanence du collectif « Prenons la ville »

Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet sont en cours. Des centaines de personnes seront obligées de quitter leur logement. Le collectif « Prenons la ville » propose un moment de rencontres, d’échanges et d’organisation. Cette permanence permettra de faire ensemble le point sur l’avancée des projets et des problèmes qu’ils entraînent ; de lutter contre la hausse du coût de la vie, des loyers, contre le départ forcé des quartiers où nous habitons…

Contact : degage-onamenage@riseup.net

Jeudi 27 avril à 19h30

Projection du documentaire Les châteaux du capitalisme de Jérôme Champion (2001, 0h52, VOFR) & présentation de brochures sur différents contre-sommets depuis 1999

Suite à la soirée du mois dernier à propos des mobilisations anti G20 de juillet 2017 à Hambourg, nous continuons à proposer des événements sur l’histoire des contre-sommets. Le documentaire Les châteaux du capitalisme aborde les débuts du mouvement antimondialisation, à partir d’entretiens et d’images des contre-sommets de Prague et de Nice en 2000, de Davos en 2001, ainsi que du forum social de Porto Alegre en 2001 et de l’expérience de la caravane anticapitaliste.

Annonçant à l’époque l’élan d’une nouvelle génération d’activistes, il pourra être intéressant de le mettre en perspective avec les mobilisations actuelles, plus de quinze ans après.

Un petit infokiosque spécial "contre-sommets" sera mis en place pour l’occasion.

Samedi 29 avril de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Affiche du programme d’avril 2017