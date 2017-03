infokiosques.net

Toulouse : soirée Kiosk autour des milieux libres anarchistes, le mardi 4 avril 2017 à la Chapelle



mis en ligne le 27 mars 2017.

Les milieux libres ? Une utopie ? Non ! Une histoire réelle, mais une histoire encore jamais écrite avant le travail de Céline Beaudet qui donne enfin une voix à ces femmes et à ces hommes, celles et ceux qui ont fondé des colonies anarchistes en France entre les années 1890 et 1930. Céline Beaudet viendra parler de son travail le 4 avril à 19h30 à la Chapelle (36 rue Danièle Casanova, Toulouse).

Ces personnes se sont associées pour penser un moyen de révolte au sein d’une société industrielle et bourgeoise et fonder des espaces d’expérimentation de l’auto-organisation, avec une conception différente de la production, des rapports sociaux et de la vie domestique. Sans modèle unique de milieu libre, ces expériences multiples se sont toutes organisées autour d’un retour à la terre et d’un refus de l’industrialisation.

Dans quel contexte politique s’ancrent ces milieux libres ? Qui en sont les principales-ux actrices-eurs ? Quel héritage ont-elles/ils laissé ? Que s’est-il passé sur ces terres ? Quels souvenirs subsistent ?

Ces expériences, trop longtemps passées sous silence, nous mettent face à l’impératif de transmission de notre histoire et de nos luttes ; soyons à l’écoute de ces vies pour mieux penser les jours à venir.