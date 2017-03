infokiosques.net

Parution du numéro un de Nunatak (hiver/printemps 2017)



mis en ligne le 25 mars 2017.

Sommaire

Une sensation d’étouffement

Aux frontières de l’Iran et de l’Irak

Pâturages et uniformes

La Banda Baudissard

À ceux qui ne sont responsables de rien

Des plantes dans l’illégalité

Conga no va !

Mundatur culpa labore

Cette revue se veut un support pour développer et partager nos critiques, du point de vue des régions montagneuses que nous habitons. Nous désirons aussi chercher des moyens de concrétiser notre opposition au monde tel qu’il se présente à nous, dévier du sentier balisé des flux de la marchandise et de l’autorité, nous attaquer à ce qui nous sépare les uns des autres, nous plonger dans les histoires que racontent les ruisseaux, les êtres, les arbres ou les rochers...

Le prochain numéro de Nunatak est prévu pour la fin de l’été. Si vous êtes intéressés pour participer à la revue, vous pouvez vous mettre en contact avec la rédaction par courrier ou par mail via les adresses ci-dessous. N’hésitez pas à nous transmettre vos propositions de textes ou d’illustrations. Pour la distribution, il est possible de demander des exemplaires que l’on s’arrangera pour vous faire parvenir d’une manière ou d’une autre. Nous sommes disponibles pour effectuer des présentations publiques de la revue.

Les articles et les numéros de Nunatak sont consultables en ligne :

revuenunatak.noblogs.org

Contact :

revuenunatak@@@riseup.net

Nunatak c/o Café du siècle - Bibliothèque, 1 Rue Biron, 34190 Ganges, France.