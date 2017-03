infokiosques.net

Sortie de "Merhaba Hevlano mensuel" n°13 - des nouvelles du Kurdistan (mars 2017)



mis en ligne le 22 mars 2017.

13e édition du mensuel Merhaba Hevalno, mars 2017 : entretiens, analyses, infos sur le Kurdistan.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EXTRAIT :

APPEL FÉMINISTE À SOUTENIR LE NON AU RÉFÉRENDUM EN TURQUIE

Un référendum qui renforce les attaques du patriarcat et de l’État-nation contre les femmes

Le 16 avril 2017 aura lieu en Turquie et au Kurdistan du Nord (Bakur) un référendum à l’initiative du président turc Erdogan. Ce référendum vise à changer la constitution pour passer d’un système parlementariste à un système présidentiel. Il s’agit d’un pas de plus vers la consolidation d’un régime dictatorial d’Erdogan et de son parti, l’AKP.

Ces dernières années, et particulièrement depuis la tentative de coup d’état du 15 juillet 2016, le gouvernement de l’AKP s’attaque à toutes les personnes qui s’opposent à son pouvoir. Une partie de ces attaques étatiques visent spécifiquement les femmes et renforcent la violence patriarcale. Cela passe par :

- Une promotion de la maternité doublée d’une remise en cause du droit à l’avortement et de la stigmatisation des femmes qui n’ont pas d’enfants.

- Des accords de l’État avec le patronat pour mettre en place des formes de travail salarié précaire et sous-payé à destination des femmes exclusivement, dans le domaine du travail domestique et de soin.

- Des déclarations publiques ouvertement sexistes qui ne sont qu’une expression parmi d’autres de la légitimation par le pouvoir d’état des représentations patriarcales les plus misogynes.

- Des licenciements massifs de toute personne suspectée d’être opposée au président et ce dans les secteurs où les femmes sont les plus nombreuses, comme dans l’enseignement primaire et secondaire.

- L’arrestation et la déshumanisation systématiques des femmes identifiées comme militantes : arrestations, tortures et menaces de viol, exposition des corps dénudés dans les réseaux sociaux après leur exécution.

- Des pressions et intimidations permanentes pour empêcher les manifestations du 8 mars

- Une mise sous tutelle des municipalités kurdes avec pour conséquence une remise en cause de la représentation politique des femmes élues et la fin des dispositifs de lutte contre les violences sexistes.

Un appel à soutenir la résistance des femmes en Turquie et à Bakur

En Turquie et à Bakur, les femmes s’organisent et résistent au quotidien face à ces attaques. Elles savent que le renforcement du pouvoir présidentiel ne peut que renforcer l’hétéropatriarcat, l’État-Nation et la guerre du système contre les femmes.

En tant que féministes nous appelons à soutenir l’initiative et les luttes menées par les femmes en Turquie et à Bakur contre le référendum : c’est par les solidarités que nous nous renforcerons partout où nous sommes.

Être solidaires avec leur lutte, c’est dénoncer le silence complice de l’Union européenne et de la France face à la politique répressive et réactionnaire de l’Etat turc.Vive la lutte des femmes ! Vive la solidarité internationale !

Pour envoyer vos signatures écrivez à : solidaritefemmeskobane ARROBAS gmail POINT com

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// :

SOMMAIRE :

Agenda

La sale guerre continue au Bakûr

Au Kurdistan, la loi du silence

Le modèle alternatif du Rojava

Karayilan : « Si la Turquie nous atttaque, elle aura ce qu’elle mérite »

Nouvelles attaques contre les yézidi.e.s, le PDK envahit le Shengal

La Turquie coordonne des attaques génocidaires contre les Kurdes sur son territoire et à l’étranger

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Téléchargez le PDF, imprimez-le, photocopiez-le et diffusez-le autour de vous, partout !

(Pour imprimer en mode "livret", choisissez du papier A3 pour faire tenir deux pages sur chaque face.)

Pour télécharger les numéros précédents, cliquez sur Kedistan MH.

Pour nous contacter : actukurdistan[at]riseup.net

Nous voudrions, en publiant ce bulletin Merhaba Hevalno, mettre en mots et en acte notre solidarité avec les mouvements de résistance au Kurdistan.

Ce bulletin mensuel autour de l’actualité du Kurdistan est notamment rédigé depuis la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais pas seulement ! Un certain nombre de camarades de Toulouse, Marseille, Angers, Lyon et d’ailleurs y participent…