Si on se touchait ?



Les deux textes proposés ici ont été publiés initialement en 1998, en anglais, dans le recueil de textes Men doing Feminism.

"Il n’est pas vrai que les hommes hétérosexuels sont indépendants et autosuffisants. Ce qui est vrai est que les hommes prétendent être indépendants et autosuffisants." (Richard Schmitt)

"Avec suffisamment de pratique érotique attentionnée et ouverte, les restrictions du genre pourraient céder à la libre circulation du désir déterritorialisé, un avant-goût de la liberté du féminisme." (Brian Pronger)

Sommaire :

- Introduction, par sionsetouchait[at]riseup.net

- Les hommes proféministes et leurs ami.e.s, par Richard Schmitt

- A genoux : connaissance charnelle, dissolution masculine, faire du féminisme, par Brian Pronger