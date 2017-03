infokiosques.net

Actualité du guide d’autodéfense juridique "Face à la police / face à la justice"



mis en ligne le 17 mars 2017.

Il y a plus d’un an le collectif CADECOL sortait la 2e édition du guide d’autodéfense juridique « Face à la police / face à la justice » qui a suscité votre intérêt (présentation ici).

Or depuis sa sortie le droit pénal et sa procédure ont déjà fait l’objet d’au moins quatre réformes. Le collectif CADECOL s’est donc attelé à mettre à jour le guide et à publier les modifications sur son nouveau site internet : http://www.actujuridique.com/

Votre guide, en version papier ou numérique, reste donc pleinement utilisable. Il vous suffit de rechercher les mises à jours sur actujuridique.com. Elles sont organisées pour qu’il soit facile de les imprimer et de les glisser dans votre guide !

Le site internet fait peau neuve pour être facile d’utilisation, n’hésitez pas à le consulter. Le guide, en version numérique gratuite, s’y trouve également. Pour recevoir une version papier, le livre est disponible en librairie. Pour les collectifs, associations, syndicats, bibliothèques autogérées, il est toujours possible de contacter directement notre collectif-auteur pour d’autres modalités d’acquisition ou pour envisager des tournées de présentation/discussion.

Bien à vous,

K. pour le collectif CADECOL