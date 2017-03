Mars 2017 au Rémouleur



mis en ligne le 3 mars 2017.

Le Rémouleur

106, rue Victor Hugo

93170 Bagnolet

(M° Robespierre ou M° Gallieni)

https://infokiosques.net/le_remouleur

Mail : leremouleur@@@riseup.net

Horaires des permanences (avec accès à l’infokiosque, à la bibliothèque et aux archives) :

le mercredi de 16h30 à 19h30

et le samedi de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

Samedi 4 mars de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à emprunter gratuitement, sur des sujets comme l’anarchisme, le féminisme, la Commune de Paris de 1871, la révolution russe de 1917, la révolution espagnole de 1936, l’histoire du mouvement ouvrier, les bandits et autres pirates, les luttes contre la prison, etc.).

Mercredi 8 mars de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Samedi 11 mars de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mercredi 15 mars de 16h30 à 19h30

Permanence du collectif « Prenons la ville »

Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet sont en cours. Des centaines de personnes seront obligées de quitter leur logement. Le collectif « Prenons la ville » propose un moment de rencontres, d’échanges et d’organisation. Cette permanence permettra de faire ensemble le point sur l’avancée des projets et des problèmes qu’ils entraînent ; de lutter contre la hausse du coût de la vie, des loyers, contre le départ forcé des quartiers où nous habitons…

Contact : degage-onamenage@@@riseup.net

Mercredi 15 mars à 19h30

Discussion autour du livre La fabrique du Musulman de Nedjib Sidi Moussa, en présence de l’auteur

La fixation permanente sur les présumés musulmans, tantôt dépeints comme des menaces à l’ordre public ou des victimes du système, s’inscrit complètement dans le réagencement en cours de la société française. Car le vrai « grand remplacement » concerne celui de la figure de l’Arabe par celle du « Musulman », de l’ouvrier immigré par le délinquant radicalisé, du « beur » engagé par le binational déchu.

En revenant sur les processus à l’œuvre depuis une quinzaine d’années, l’essai de Nedjib Sidi Moussa souligne le rôle des politiques, toutes tendances confondues, dans la propagation d’une fièvre identitaire qui brouille les clivages économiques et sociaux. Il interroge l’inclination de certaines tendances de la gauche radicale qui s’allient par opportunisme ou aveuglement avec des courants réactionnaires censés représenter les quartiers populaires. Il cherche à appuyer l’émancipation de tous les exploités, en questionnant notamment l’effacement des questions sociales et économiques dans l’analyse des rapports de domination, au profit de préoccupations identitaires ou confessionnelles.

À partir de la présentation du livre, la soirée sera l’occasion de discuter des questions qu’il soulève, en particulier dans le cadre des luttes sociales en cours.

Samedi 18 mars de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Lundi 20 mars à 19h30

Présentation des mobilisations anti-G20 de juillet 2017 à Hambourg

Les 7 et 8 juillet 2017, les États membres du G20 vont se retrouver à Hambourg, en Allemagne. La rencontre de ces grandes puissances est devenue l’un des points de cristallisation du développement mondial. Plusieurs politiciens importants des régimes de la crise capitaliste se retrouveront, dans un contexte global aux relents de fascisme où la domination et l’exploitation se renforcent. Un monde de guerre, patriarcal, colonial, capitaliste et destructeur qui cherche à se stabiliser. La résistance contre le G20 et son monde est bien plus qu’un événement annuel. Cela peut être vu comme une chance de plus de se rencontrer à un niveau international, de renforcer un mouvement alternatif et autonome contre les États, les gouvernements et les autorités. Des membres de groupes militants allemands donneront leurs approches et leurs impressions concernant la mobilisation. Nous pourrons échanger et discuter ensemble des perspectives contre le G20 et au-delà.

La présentation sera en anglais avec une traduction française.

Mercredi 22 mars de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

Samedi 25 mars de 14h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mercredi 29 mars de 16h30 à 19h30

Permanence infokiosque-bibliothèque

