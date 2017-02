infokiosques.net

Sortie de "Merhaba Hevlano mensuel" n°12 - des nouvelles du Kurdistan (février 2017)



mis en ligne le 25 février 2017.

12e édition du mensuel Merhaba Hevalno, février 2017 : entretiens, analyses, infos sur le Kurdistan.

Extraits de l’édito :

Nous voici déjà au douzième numéro du Merhaba Hevalno mensuel, ce qui veut dire que l’aventure qu’est l’édition de ce bulletin dure depuis maintenant un an. À vrai dire, avant la publication du premier numéro mensuel en février 2016, il existait déjà une brochure hebdomadaire du même nom, qui résumait les infos parues en anglais sur les médias kurdes de Turquie, principalement sur la guerre que l’État turc venait de relancer au Bakur, mais aussi sur les développements du système autonome du Rojava (en Syrie). À cette époque, suite à la bataille très médiatisée de Kobanê et face au silence assourdissant des médias occidentaux sur les massacres perpétrés par l’État turc, la publication d’une revue de presse hebdomadaire était motivée avant tout par la double envie de mieux comprendre les mouvements révolutionnaires au Kurdistan et de les faire connaître plus largement. Nous avons passé des heures à chercher des informations sur internet, les traduire puis les imprimer au format d’une petite brochure pour ensuite les emmener sur les marchés ou les poser sur des tables de presse ou dans des snacks kurdes (...).

SOMMAIRE :

Edito

Des nouvelles de Diyarbakır

Dilek Öcalan, objet d’un mandat d’arrestation

L’inefficacité de l’armée turque en Syrie

Une coopérative de femmes au Rojava

Les conséquences des divisions partisanes des forces armées dans la région kurde d’Irak

Soutien à Pinar Selek, pour un acquittement définitif

L’artiste, la censure et l’oiseau

Deux livres sur le Kurdistan

Glossaire & carte

Agenda…

Pour télécharger les numéros précédents, cliquez sur Kedistan MH.

Pour nous contacter : actukurdistan[at]riseup.net